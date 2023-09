Zdroj: Twitter.com/Siranush Sargsyan Na hraniciach Európy to vyzerá na ďalšiu VOJNU: Azerbajdžan začal operáciu voči Arménsku Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok vyzval Azerbajdžan, aby zastavil vojenské operácie v regióne Náhorný Karabach na hraniciach s Arménskom. Dnes o 15:58 Správy Zo zahraničia

Arménsky premiér Nikol Pašinjan v utorok v televíznom prejave k národu informoval, že Azerbajdžan začal v Náhornom Karabachu „pozemnú operáciu“.

Etnické čistky

Pašinjan súčasne zdôraznil, že arménska armáda sa do týchto bojov nezapojila. Situáciu na spoločnej hranici označil za stabilnú, informovala agentúra AFP.

Arménske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na najnovší vývoj odsúdilo azerbajdžanskú „agresiu proti ľudu Náhorného Karabachu“, ktorá sa odohráva „s cieľom dokončiť svoju politiku etnických čistiek“.

Jerevan dodal, že ruské jednotky – rozmiestnené v regióne na kontrolu dodržiavania podmienok posledného prímeria – by mali „podniknúť jasné a jednoznačné kroky na zastavenie azerbajdžanskej agresie“.

Regionálni sprostredkovatelia Rusko a Turecko, ktoré dohliadajú na mierovú misiu v Náhornom Karabachu, boli informovaní o vojenských aktivitách Azerbajdžanu v Karabachu, uviedli úrady v Baku.

Moskva v reakcii na to vyzvala strany konfliktu, aby rešpektovali mierovú dohodu a ukončili krviprelievanie.

EÚ je v pozore

„Vojenské kroky Azerbajdžana musia byť bezprostredne zastavené s cieľom umožniť skutočný dialóg medzi Baku a Arménmi v Karabachu,“ uviedol Michel na sociálnych sieťach.

Štyria policajti a dvaja civilisti v utorok zahynuli pri výbuchoch mín v azerbajdžanskej enkláve Náhorný Karabach, kde žijú Arméni. Azerbajdžan z nastraženia mín obvinil arménske „sabotážne skupiny“.

Arménski separatisti v Karabachu uviedli, že odolávajú útokom azerbajdžanských síl, ktoré sa pokúšajú preniknúť na územie Karabachu.

Náhorný Karabach bol centrom dvoch vojen medzi oboma kaukazskými susedmi. Šesť týždňov bojov na jeseň 2020 sa skončilo prímerím sprostredkovaným Ruskom, na základe ktorého sa Arménsko vzdalo rozsiahlych území, ktoré ovládalo celé desaťročia.

Azerbaijan is shelling civilian residential areas of #Stepanakert This is a building next to us with no military target in vicinity. pic.twitter.com/EZtJsAEBNg — Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 19, 2023

🔥 Breaking 🔥



🇦🇿Azerbaijani mass media showed the moment of the destruction of the anti-aircraft missile complex of the Armed Forces of Armenia near Stepanakert pic.twitter.com/SENTGGax5S — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) September 19, 2023

It was just a question of time…



The Ministry of Defense of Azerbaijan announced the start of local anti-terrorist measures in Karabakh



📝 “In order to restore the constitutional order of Azerbaijan, local anti-terrorist measures have been launched in Karabakh,” statement.



🚨… pic.twitter.com/XKoFwnMv7d — Zlatti71 (@djuric_zlatko) September 19, 2023

Zdroj: TASR