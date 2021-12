3 Galéria Zdroj: Instagram.com/pryzant Prenádherná hra prírody: Už ste videli SNEHOVÉ ROLKY? Pozrite na výnimočný fenomén Sú krásne, nápadité a najmä vzácne. O čom je reč? O snehových rolkách, ktoré boli pozorované aj v Európe. 21. december 2021 Magazín

Príroda dokáže v zime krásne čarovať a okrem snehobielej prikrývky ponúka množstvo zaujímavých úkazov a fenoménov. Medzi také patria aj snehové rolky, ktoré vo svete prezývajú snow roller.

Túto nevšednú krásu nájdeme aj na starom kontinente. „Nedávno sa objavili vo viacerých európskych lokalitách,“ informuje portál iMeteo.sk.

Ako kotúč

Snehové rolky pripomínajú tvarom akési menšie alebo väčšie kotúče koberca až balíky sena, ktoré sa tvoria gúľaním snehu po teréne. „Zanechávajú po sebe aj viditeľnú stopu do gúľaní. Väčšinou sú v strede duté a v reze majú tvar špirály. Svah im praje, ale pokojne sa tvoria aj na rovinách,“ opisuje iMeteo.sk.

Nevšednú krásu zachytili okoloidúci napríklad na škótskych Orknejských ostrovoch, kde sa našli snehové rolky dlhé až 1 meter a s priemerom okolo 75 centimetrov. No tento zriedkavý úkaz neprehliadli ani v Nemecku.

Potrebujú špecifické podmienky

Rolky sú pomerne zriedkavé, pretože na svoj vznik potrebujú veľmi špecifické podmienky. „Ideálna je na to sypká snehová pokrývka a pod ňou ľadová pokrývka. Okrem toho by tam mal byť terén hladký bez prekážok, ideálne v kopci, ale nie je to podmienka pre ich vznik,“ píše iMeteo.sk.

No aby sa dali do pohybu, musí byť aj dosť silný vietor a horná vrstva snehu by mala mať teploty tesne nad bodom mrazu. Vietor dokáže v týchto podmienkach sneh pomerne ľahko zdeformovať a následne zhromaždiť do dutého valca.

„Vplyvom vetra, ideálnej teploty, snehu a vhodného terénu vznikajú v snehu tieto nevšedné rolky, ktoré zaujmú svojou veľkosťou a najmä tvarom, ktorý pripomína napríklad sladký venček z odpaľovaného cesta,“ opisuje na záver iMeteo.sk.

