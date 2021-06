Zdroj: TASR/AP , TASR/Jaroslav Novák NAŠICH čaká štvrťfinále s USA: Proti nám nastúpi Američan, ktorý miluje Slovensko! Po ôsmich rokoch sa hokejisti Slovenska prebojovali do štvrťfinále MS. Dnes o 15.15 nastúpia proti Američanom. Ich dres oblieka Kevin Labanc, ktorému v žilách prúdi slovenská krv! 3. jún 2021 han Hokej

Zverenci Craiga Ramsaya majú pred sebou ôsmy duel na svetovom šampionáte v Rige. Je jasné, že vyraďovacia fáza turnaja je nekompromisná. Víťaz totiž postúpi do semifinále, čiže už bude bližšie jednej z troch medailí a porazení si balia kufre, a letia domov.

Slováci prehrou s Českom v poslednom vystúpení v základnej skupiny prišli o tretie miesto, ktoré prenechali práve im, a klesli na štvrtú pozíciu. Tá im posunula do štvrťfinále USA, v prípade, že by s Českom vyhrali, narazili by na Fínov.

„Slovák“ Kevin

Aj keď je USA zámorský tím, väčšinou býva v tieni Kanady, ale na týchto MS hrajú Američania oveľa lepšie a právom sú favoritom duelu. V ich drese hrá aj Kevin Labanc z tímu NHL San Jose Sharks. Mimoriadne kvalitný útočník síce strelil na turnaji len dva góly a na jeden asistoval, no je to líder mužstva. Zaujímavosťou je, že jeho rodičia pochádzajú zo Slovenska, konkrétne zo Spišu.

Milan a Anika Labancovci nabrali smer Amerika pred 27 rokmi, aby zabezpečili deťom lepšiu budúcnosť. Lenže, tie sa narodili až v USA. Najprv dcéra Diane a rok po nej aj Kevin. „Mala som v Amerike veľkú časť rodiny, čo tiež podporilo naše rozhodnutie začať nový život. Na Slovensku sme sa nemali až tak dobre, no začiatky boli v novej krajine náročné,“ prezradila pred takmer štyrmi rokmi pre Plus JEDEN DEŇ mama Anika.

Vie a rozumie po slovensky

Hráč San Jose má Slovensko rád. „Vyrastal v československej komunite, miluje slovenské jedlá, má rád našu krajinu, dokonca aj našu mentalitu, a aj slovenských ľudí. Predtým, ako sa zaradil do americkej komunity, vedel po slovensky. Moja mama sa s ním rozpráva len tak a Kevin stále rozumie,“ dodala Labancova mama.

„Bude to úžasné, na zápas proti Slovensku sa veľmi teším. Je o mne známe, že mám slovenské korene. Moje prvé slová na tomto svete boli po slovensky. Veľa to pre mňa znamená, že sa môžem predstaviť proti krajine, v ktorej vyrastali moji rodičia. V New Yorku som vyrastal v komunite Slovákov,“ vyjadril sa Kevin pre Nový čas.

„Svojím spôsobom je to aj moja krajina. Bude to pre mňa vzrušujúce, celá moja rodina aj priatelia, v Amerike aj na Slovensku, sa budú určite pozerať,“ poznamenal ešte Labanc, ktorý hrá s číslo 62.

