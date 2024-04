28. apríl 2024 Zo zahraničia NEODOLATEĽNÁ ponuka reštaurácie: Odložte svoj mobil a dostanete fľašu vína GRÁTIS Dokázali by ste odložiť svoj mobil do skrinky už pri vchode do reštaurácie? Majiteľ talianskeho podniku prišiel s lákavou výzvou.

Pozná to snáď každý z nás. Prídeme do reštaurácie a niekto z partie stále pozerá na displej svojho mobilu. S takýmto správaním sa originálnym spôsobom rozhodol zatočiť majiteľ istej reštaurácie v severotalianskej Verone. Informoval o tom server novinky.cz na základe správy rádia Radio Number One.

Fľaša vína zadarmo

Hostia, ktorí sa rozhodnú zatvoriť po príchode do podniku svoj mobil do uzamykateľnej schránky, dostanú fľašu červeného vína na účet podniku.

„Každý hosť si môže na začiatku večera vybrať, či sa zbaví svojho šikovného telefónu, odpojí sa od technológií a bude sa naplno venovať svojmu blízkemu alebo dialógu so svojimi spoločníkmi bez neustáleho rozptyľovania notifikáciami alebo textovými správami,“ píše reštaurácia na svojom webe.

Mobil je ako droga

Podľa majiteľa by sa hostia mali venovať hlavne sami sebe a venovať si vzájomné pohľady, nie hľadieť na displej telefónu.

„Nie je dôvod, aby niekto každých päť sekúnd kontroloval mobil. Pre niektorých je to ako droga. Takto majú príležitosť mobily odložiť a popíjať dobré víno,“ povedal pre rozhlasovú stanicu.

Majiteľ podniku Angelo Lella vraví, že hostia si ponuku pochvaľujú. „Deväťdesiat percent zákazníkov svoje mobilné telefóny odkladá a teší sa, že si od digitálneho sveta trochu odpočinú,“ dodáva majiteľ s tým, že vďaka lákavej ponuke už v jeho podniku vzniklo množstvo nových priateľstiev.

