9. marec 2024 Rastislav Búgel Krimi NEUVERITEĽNÝ prípad! Policajti chytili RECIDIVISTU, osudným sa mu stal ukradnutý KOMPÓT Policajti sa podelili o nevšedný prípad. Dolapili zlodeja, ktorý mal toho na rováši viac ako dosť.

„Väzobným stíhaním skončila zločinecká „kariéra“ 40-ročného Erika z okresu Komárno, ktorý čelí obvineniu z trestných činov krádeže. Tie mu v priebehu uplynulých dní vzniesol poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V,“ informovala polícia.

Erik si teraz odpykáva svoj trest za mrežami.

„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie Erik, ktorý už bol v posledných 24 mesiacoch právoplatne odsúdený Mestským súdom v Bratislave za takúto trestnú činnosť, sa mal opakovane dopustiť krádeže vlámaním do jednej z reštaurácií na Vlasteneckom námestí v Bratislave,“ dodáva polícia.

Ukradol cigarety aj vodku

Prvého marca mal krátko po 7.00 hodine ráno poškodiť okno na prevádzke. Vošiel do jej priestorov a odcudzil 116 krabičiek cigariet rôznych značiek, dva kusy elektronických cigariet a nepohrdol ani fľašou vodky.

Kompót si už vychutnať nestihol

„Tri dni od spáchania tohto skutku, krátko pred 03.00 h, sa obvinený takéhoto skutku dopustil znova a na rovnakej adrese. Vošiel do priestorov obytného domu na uvedenej adrese a vlámal sa do skladu pre upratovačky. Z neho nič neodcudzil a presunul sa do pivničných kobiek, ktoré poškodzoval v oblasti zámku,“ uviedla polícia.

Pri svojej poslednej krádeži odcudzil v jednej z kobiek kompót!

V pokračovaní kobiek pokračoval aj ďalej. Na miesto bola však privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá ho obmedzila na osobnej slobode.

„Následne bol eskortovaný na policajné oddelenia a po vykonaní potrebných úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia,“ dodávajú muži zákona.

