5. december 2023 Ľubomír Hudačko Správy ORIGINALITA z východu: Dopravca sa na príchod Mikuláša pripravil znamenite, FOTO Mikuláš príde aj tento rok, v Prešove to predznamenáva minimálne jeho typické poznávacie znamenie v centre mesta. Je poriadne netradičné.

Také niečo prešovský dopravca ešte doposiaľ nepripravil, označníky na zastávkach MHD v Prešove sú totiž ozdobené typickým poznávacím znamením sv. Mikuláša.

O Mikulášskej jazde sme na našom webe už informovali a že to s jeho príchodom vyzerá naozaj vážne sme sa presvedčili na vlastnej koži.

Mikulášska čiapka

MHD zastávky Trojica, Okružná či Na Hlavnej v Prešove odteraz zdobí mikulášska čiapka.

„Kým ste ma na to neupozornili, ani som si to nevšimla. Je to pekné gesto,“ povedala pani Silvia po príchode na zastávku. Podobne reagovala aj Zita. „Ozdoba poteší asi najviac deti, je to milý detail pred 6. decembrom,“ zhodnotila.

