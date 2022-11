VIDEO: Dubaj sa prebudil do pekelného rána! MOHUTNÝ POŽIAR zachvátil výškovú budovu v centre!

Veľký požiar sa v pondelok ráno (7. novembra) prehnal 35-poschodovou výškovou budovou v Dubaji vedľa známeho mrakodrapu Burdž Chalífa. Video zachytáva plamene, ktoré ničia tamojšiu budovu. Informuje o tom The Independent.

Zatiaľ nie sú známe žiadne informácie o tom, či bol pri požiari niekto zranený. Budova je súčasťou série veží s názvom 8 Boulevard Walk. Podľa správ sa podarilo oheň dostať pod kontrolu a plamene uhasiť.

The Independent upozorňuje na to, že v posledných rokoch došlo k sérii požiarov vo vysokých mrakodrapoch v Dubaji, čo vyvoláva otázky o bezpečnosti takýchto budov. Len v apríli vypukol veľký požiar v luxusnom hoteli Swissôtel Al Murooj v Dubaji, a to opäť oproti budove známej ako Burdž Chalífa.

V roku 2015 to bol zase mohutný požiar v centre mesta, konkrétne v 63-poschodovej výškovej budove. Sú tamojšie budovy bezpečné?

Zdroj: TASR/AP

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq