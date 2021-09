Po rozprávke do postele? Odborníci vypočítali potrebný ČAS spánku školákov

Menším deťom spravidla podľa odborníčky pomáha, ak majú pred spaním predvídateľnú rutinu a poznajú jasný sled udalostí, ktoré predchádzajú uloženiu do postele.

Odporúča to vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade v súvislosti s blížiacim sa školským rokom 2021/2022.

Ako príklad uviedla, že po sprche či kúpeli sa deti prezliekajú do pyžama, vyčistia si zuby, uložia sa do postele a po rozprávke, zápise do denníka či bozku na dobrú noc sa svetlo zhasne a nasleduje spánok.