15. február 2020 Anton Hrachovský Správy Podľa rezortu obrany bola kúpa stíhačiek nutnosť: Politický súboj odmieta

Ak by Slovensko nekúpilo stíhacie lietadlá, o prácu by prišli stovky ľudí a ochrana vzdušného priestrou by stála viac ako 50 miliónov eur ročne. Vyhlásil to rezort obrany.

Ministerstvo obrany SR vydalo vyjadrenie ohľadom nákupu stíhačiek a prípadnej straty obranyschopnosti. V prípade, že by k nákupu stíhačiek nedošlo, podľa rezortu by musela Slovenská republika následne umožniť iným ozbrojeným silám využívanie našich letísk. Jednalo by sa o stratu našej obranyschopnosti aj suverenity na letiskách.

Obrana hovorí o prípadnej strate pozície

„Slovenské ozbrojené sily by stratili prakticky natrvalo svoju pozíciu v ochrane vzdušného priestoru, a to ako jeden z mála štátov v Európe. Ide o nespochybniteľné fakty na základe dôkladných odborných analýz. Ministerstvo obrany SR sa preto dôrazne ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam, ktoré zazneli v Rádiu Expres, že ochrana vzdušného priestoru spojencami by daňových poplatníkov ročne stála “iba” 10 miliónov eur,“ informovala hovorkyňa MO SR Danka Capáková.

Rezort obrany zároveň odmieta, aby obrana a bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov, boli predmetom politického súboja. „Je absolútne vylúčené, aby ochrana vzdušného priestoru bola zabezpečená iba 3D rádiolokátormi, ako to tvrdí jedna z politických strán, ktorá túto tému zneužíva klamstvami. Ochrana vzdušného priestoru je komplexný systém prvkov, ktoré sa nedajú od seba oddeliť,“ uvádza ministerstvo.

„Je tiež dôležité pripomenúť, že regióny v okolí Sliača a Záhoria (letisko Kuchyňa slúži okrem dopravného aj ako záložné letisko pre stíhacie lietadlá), sú vyslovene naviazané na letecké základne,“ informovala hovorkyňa rezortu.

„Navyše prítomnosť vojakov v týchto lokalitách výrazne zvyšuje aj príjmy v oblasti cestovného ruchu, keďže na letiskách sa často konajú medzinárodné cvičenia a vlastné ubytovacie kapacity ozbrojeným silám nestačia,“ dodala Capáková.

Zdroj: TASR