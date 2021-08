Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj Šokovaní policajti: Šoférka jubilantka nafúkala 5,7 promile! Koľko toho musela VYPIŤ? Žena sa postarala o nelichotivý rekord v alkohole, ktorý atakoval 6 promile! V takomto stave ju prichytili policajti šoférovať počas cez deň v Piešťanoch. Päťdesiatku oslávila v cele! 11. august 2021 Krimi

Piešťanskí policajti neverili vlastným očiam, keď v utorok 10. augusta zastavili auto Škoda Fabia. Šoférka, ktorá z auta vystúpila sa pri dychovej skúške postarala o rekord v alkohole. Informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.

„Z auta vystúpila napoludnie ešte 49-ročná Martina a fúkla do AlcoQuantu. Ten je nameral v dychu neuveriteľných 2,72 mg/l, čo je 5,67 promile. V takomto stave jazdila po obede v meste Piešťany,“ uvádza polícia.

Policajti jej ihneď zadržali vodičský preukaz a rovno ju eskortovali do cely policajného zaistenia, kde prebdela zvyšok dňa a celú noc.

V cele podľa policajtov strávila aj svoje životné jubileum 50 rokov.

„Po vytriezvení ju vypočujeme a v tzv. super rýchlom konaní predložíme spis na rozhodnutie o jej vine a treste. Žena je podozrivá z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodáva polícia.

Koľko toho vypila?

Aj vám sa natíska otázka, aké aké množstvo alkoholu musela spomínaná vodička vypiť? Akékoľvek výpočty nebudú úplne presné, pretože na to vplýva množstvo faktorov. Lenže, keď berieme do úvahy jej približnú váhu cca 60–70 kilogramov, bolo by to okolo 15 až 16 poldecákov tvrdého alkoholu!

