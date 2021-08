Zdroj: Facebook.com/Alza.cz Predĺžte životnosť vašej práčky až o tri roky! Stačí maličkosť Väčšina Slovenska má tvrdú vodu a to znamená značné komplikácie pre domáce spotrebiče. Našťastie, experti vysvetľujú, že jednoduché riešenie existuje. 17. august 2021 MI Ako ušetriť

17. august 2021 MI Ako ušetriť Predĺžte životnosť vašej práčky až o tri roky! Stačí maličkosť Väčšina Slovenska má tvrdú vodu a to znamená značné komplikácie pre domáce spotrebiče. Našťastie, experti vysvetľujú, že jednoduché riešenie existuje.

Ak žijete na Slovensku, s vysokou pravdepodobnosťou sa boríte s tvrdou vodou. Tento problém trápi viac ako štyri pätiny slovenských okresov.

Domáce spotrebiče sa zanášajú vodným kameňom a ten znižuje ich životnosť i výkon. Najviac tak v konečnom dôsledku trpí vaša peňaženka.

Ničiteľ spotrebičov

Možno ste si to nikdy neuvedomili, ale ak by sme mali v domácnosti mäkšiu vodu, vaša práčka, či umývačka riadu by vám verne slúžili o niekoľko rokov viac. Aj rýchlovarná kanvica a sprchová hlavica by boli oveľa čistejšie. Na vine je usádzanie vodného kameňa, čo je následok tvrdej vody.

„Vodný kameň, ktorý vzniká v dôsledku vysokého obsahu vápnika a horčíka vo vode, môže nenávratne poškodiť práčky, umývačky riadu, ale aj sprchy či vodovodné batérie,“ upozorňuje voda-portal.sk.

Tvrdá voda tak tvrdo dopadá aj na vašu peňaženku. Keďže horšie rozpúšťa mydlo a čistiace prostriedky, spotrebujete ich viac. Rovnako tak stúpa spotreba samotnej vody. Predovšetkým však budete oveľa skôr kupovať nové spotrebiče.

„V prípade práčky môže tvrdá voda skrátiť jej životnosť o viac ako tri roky. Prevádzková účinnosť plynových ohrievačov zas v dôsledku vysokej tvrdosti vody klesá aj o takmer 13 %,“ dodáva odborný portál.

Jednoduché riešenie

Pohľad na mapu slovenských okresov rozdelených podľa tvrdosti vody je nemilosrdný. Zostavila ju spoločnosť innogy Slovensko a jasne z nej vidieť, že tento problém existuje takmer všade.

„Tvrdá voda, ktorá veľmi negatívne ovplyvňuje životnosť domácich spotrebičov, je realitou až v 82 % okresov na Slovensku,“ uvádza innogy Slovensko.

Najtvrdšia voda je v Bratislave, ako aj v okresoch Trnavského a Trenčianskeho kraja. Ak neveríte expertom, môžete si to sami overiť zakúpeným testerom, alebo cez prítomnosť neklamných signálov. Patria medzi ne najmä:

Biele stopy vodného kameňa na vodovodných batériách, sprchovacích kútoch a obkladačkách. Zanesená rýchlovarná kanvica, vysoká spotreba soli v umývačke riadu a časté problémy so spotrebičmi fungujúcimi na vodu.

Riešením problému s tvrdou vodou je inštalácia vodného filtra. Na trhu existuje veľa typov. Najlepšie je poradiť sa s vodoinštalatérom.

Filter môžete naskrutkovať medzi prívod vody a hadicu práčky alebo umývačky. Ak chcete mať mäkšiu vodu všade, môže byť pre vás dobrým riešením vodný filter pre celý dom. Inštaláciu však zverte odborníkovi.

Článok vznikol v spolupráci s mobilným operátorom 4ka.

Zdroj: Dnes24.sk