Príde vám RUŽOVÁ na mužoch smiešna? V minulosti im táto farba PATRILA Že ružová vždy patrila ženám? Ale kdeže! V minulosti bola určená najmä mužom a modrá zase ženám.

Ružová farba je fenoménom a pre mnohých je symbolom ženstva. Film americkej režisérky Grety Gerwigovej o Barbie, spôsobil ešte väčší „ružový ošiaľ“. No vedeli ste, že v minulosti to bola farba mužov či vysokej spoločnosti?

Farba mužnosti

„Na rozdiel od všeobecného presvedčenia bola ružová určitý čas považovaná za mužskú farbu. Červená je už dlho vnímaná ako odtieň mužnosti, spájaná s mocou a vojnou kvôli jej asociáciám s ohňom a krvou a bežne ju nosia samuraji v Japonsku a vojaci v Číne a v Európe. Nebolo preto nezvyčajné vidieť mužov z vyššej spoločnosti nosiť ružovú, pretože bola považovaná za farbu najbližšie k červenej,“ vysvetľuje portál Winsornewton.

Ružová farba sa nestratila medzi mužmi ani v 18. storočí a bola výsadou bohatých a vplyvných šľachticov: „Ak sa vrátime do 18. storočia, chlapci a dievčatá z vyšších tried nosili jednotne ružovú a modrú farbu,“ povedala Valerie Steele, riaditeľka múzea Fashion Institute of Technology v New Yorku. Informuje o tom CNN.

Ružová ako mužská farba sa prezentovala neskôr v rôznych publikáciách: „ V starých katalógoch a knihách bola ružová farba pre malých chlapcov,“ vysvetlila Leatrice Eiseman, expertka na farby a výkonná riaditeľka Pantone Color Institute. Mužov v ružovej môžeme dodnes vidieť na obrazoch či napríklad kolorizovaných fotkách.

