Rukojemnícka dráma v Holandsku: Ozbrojený muž zadržiava v predajni Apple ľudí, FOTO

Ozbrojený muž zajal v utorok podvečer rukojemníkov v predajni firmy Apple v centre holandského mesta Amsterdam. Obkľúčili ju príslušníci špeciálnych jednotiek, ktorí sa snažia situáciu dostať pod kontrolu, uviedla podľa agentúry AFP holandská polícia na svojom oficiálnom účte na Twitteri.

„V Apple Store na (námestí) Leidseplein sú zadržiavaní rukojemníci,“ uviedla polícia s tým, že podrobnejšie informácie nechce zverejniť, aby neohrozila „bezpečnosť zúčastnených osôb“. Koľko ľudí sa v obchode nachádza, polícia nespresnila.

Polícia dostala najprv okolo 17.40 hod. hlásenie o údajnej ozbrojenej lúpeži v predajni na námestí Leidseplein, ktoré je centrom amsterdamského nočného života. Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie a videá zachytávajúce muža, ktorý v predajni zbraňou ohrozoval ďalšiu osobu. Viacerí očití svedkovia, ako aj portál AT5 uviedli, že počuli viacero výstrelov.

Polícia námestie Leidseplein uzavrela; v nasadení je i vrtuľník.

