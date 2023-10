8 Galéria Zdroj: TASR/Adriána Hudecová ŠOK na hraniciach: Kontroly mali byť iba náhodné, Poľsko niektoré priechody UZAVRELO Množstvo pendlerov na poľsko-slovenskej hranici dnes zažilo nepríjemné prekvapenie. Avizované náhodné kontroly sa zmenili na uzavretie viacerých priechodov. Dnes o 10:32 Zo zahraničia

Na poľsko-slovenskej hranici v noci na stredu dočasne uzavreli niektoré priechody. Ide napríklad o priechod cez Lysú nad Dunajcom, Lysú Poľanu či medzi obcou Čirč a poľským Leluchówom. Starosta Čirča Michal Didik tomu nerozumie, keďže v okrese Stará Ľubovňa problém s nelegálnou migráciou nemajú, a práve to má byť dôvod uzavretia hraníc.

Pripravte sa na komplikácie

„Dozvedel som sa o tom v utorok poobede od starostu Leluchówa, preveroval som to ďalej cez primátora Muszyne a potvrdil mi to aj malopoľský maršálek. Zatiaľ by to malo byť na desať dní, keby bola nejaká zmena, budú nás informovať. Myslím si, že ak chcú chrániť hranice pred prechodom utečencov, ktorých som tu ja v živote nevidel, mali uzavrieť všetky priechody,“ skonštatoval Didik s tým, že cez priechod môžu prejsť len peší s pasom, autá musia zaparkovať pred hranicou.

Skomplikuje to podľa starostu najmä cestovný ruch, ale aj obchodný tranzit. Dodal, že negatívne to vnímajú najmä poľskí dodávatelia tovaru. „Ja to vnímam ako predvolebnú kampaň v Poľsku, podľa mňa nebol dôvod uzavrieť tieto priechody, pretože tu na severovýchode sme nezaznamenali žiadnych migrantov. Je to také zvláštne vidieť, že tam stojí armáda a polícia a všetkých kontrolujú,“ uzavrel starosta.

Obmedzenia na hraniciach

Poľsko od stredy 0.00 h dočasne obnovilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Vykonávať ich bude len na vstupe do Poľska, pričom hranice možno prekračovať len na určených miestach a s dokladmi – občianskym preukazom alebo pasom. Upozornila na to poľská Pohraničná stráž (SG), informuje TASR.

Kontroly Poľsko zaviedlo v súlade s pravidlami schengenského priestoru zatiaľ na desať dní.

Podľa poľskej vlády je vysoká pravdepodobnosť, že ich predĺžia.

Kade môžete prejsť?

Hranice možno prekročiť na ôsmich cestných hraničných priechodoch:

Radoszyce – Palota

Barwinek – Vyšný Komárnik

Muszynka – Kurov

Piwniczna-Zdrój – Mníšek nad Popradom

Jurgów – Podspády

Chyžné – Trstená

Korbielów – Oravská Polhora

Zwardoň – Skalité

Otvorené sú aj železničné priechody Lupków – Palota/Medzila­borce, Muszyna – Plaveč a Zwardoń – Skalité.

Prejdete len po vlastných

Ďalších 11 hraničných priechodov je podľa slovenského rezortu diplomacie určených len pre peších.

SG zároveň upozornila, že nimi môžu prechádzať výlučne občania EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ich manželskí partneri a deti:

Oženna – Nižná Polianka

Konieczna – Becherov

Leluchów – Čirč

Niedzica – Lysá nad Dunajcom

Łysa Polana – Tatranská Javorina

Chochołów – Suchá Hora

Winiarczykówka – Bobrov

Ujsoły – Novoť

Bór – Oščadnica/Vreščovka

Zwardoń – Mýto

Jaworzynka – Čierne–Skalité

Prekračovanie hranice na tzv. turistických priechodoch, napr. horských v Tatrách, nebude povolené a bude sa považovať za nelegálne prekročenie hranice, oznámila tiež poľská Pohraničná stráž podľa agentúry PAP.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: TASR