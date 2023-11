Zdroj: TV JOJ Šou Nákupné maniačky zažila ZVRAT, aký ešte nikdy: Gesto víťazky nenechalo jedno oko suché! To, čo urobila víťazka týždňa v obľúbenej relácii Nákupné maniačky, táto šou ešte nezažila! Jej počin ocenili aj diváci. 27. november 2023 TOS Lifestyle

27. november 2023 TOS Lifestyle Šou Nákupné maniačky zažila ZVRAT, aký ešte nikdy: Gesto víťazky nenechalo jedno oko suché! To, čo urobila víťazka týždňa v obľúbenej relácii Nákupné maniačky, táto šou ešte nezažila! Jej počin ocenili aj diváci.

Diana, známa na Instagrame ako Nas*atá žena, sa stala víťazkou ďalšieho týždňa šou Nákupné maniačky. Bolo to pre ňu veľké prekvapenie a aj keď ju to potešilo, rozhodla sa, že sa svojej výhry vzdá.

A to v prospech inej súťažiacej, ťažko chorej Judit. Tá podľa divákov prešla najväčšou premenou v tejto šou.

Krásne gesto

Toto dojímavé gesto bolo vyvrcholením nákupného týždňa, počas ktorého nepanovali hádky a nevraživosť, ako je to v tejto šou bežné. Tentoraz súťažiace vytvorili skvelý kolektív a navzájom sa podporovali.

„Veľmi si vážim, že ste mi dopriali prvé miesto. Ale neprišla som sem so zámerom vyhrať, prišla som sa sem zabaviť a spoznať nových ľudí. Ja by som moju výhru chcela venovať Juditke, pretože mali sme možnosť sa veľa rozprávať, mala som možnosť spoznať ťa ako človeka, ako maminu a viem, že peniaze by si využila určite zmyslupnejšie ako ja. Takže, verím, že odo mňa prijmeš tých 500 eur a pomôžu ti viac ako mne,“ cituje portál Joj.sk výherkyňu Dianu.

„Z celého srdca sa chcem Dianke poďakovať. Vôbec som to nečakala, je to pre mňa taká vec, že v živote sa mi také niečo nestalo,“ zareagovala Judit so slzami v očiach.

Dojatí diváci

A neplakala len ona, z tohto gesta boli dojatí aj diváci, ktoré ho na sociálnych sieťach ocenili. „Krásne gesto, Dianka. Pani Juditka bola nádherná, úžasná, elegantná a mne až mráz prešiel po tele. Všetky boli tento týždeň super,“ napísala Sisa.

„Rozplakala som sa, krásne gesto, veľmi krásne,“ pridala sa Sofia. „Wau. Krásne gesto. V dnešnej dobe málokto má také dobré srdce. Väčšinou každý myslí iba na seba,“ pridala sa ďalšia komentujúca.

„Krásne gesto, až som sa sama rozplakala. Ďakujem, že ešte existujú takí dobrí ľudia,“ okomentovala počin víťazky Anna. Podobných komentárov sa pritom na facebookovom stránke šou objavilo veľké množstvo.

Zdroj: Dnes24.sk