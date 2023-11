Zdroj: Facebook , YouTube.com/Telekom SK Pobúrení Slováci sa SŤAŽOVALI na reklamu Telekomu: Rada ROZHODLA, či ňou niečo porušili Televízny spot od operátora Telekom „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“ pobúril mnohých Slovákov. Desiatky ľudí sa rozhodli oficiálnou cestou sťažovať. 27. november 2023 ELA Správy Zo Slovenska

Už dlho nebolo toľko pobúrených reakcií okolo reklamy. Rada pre reklamu (RPR) ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, z okresov Bratislava, Košice, Kysucké Nové Mesto, Ilava, Žilina, Nitra, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Trnava, Banská Bystrica voči vianočnému TV spotu „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“, zadávateľa Slovak Telekom, a.s.

Desiatky sťažností

Sťažovateľov poburovali v rodinnom príbehu texty v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“ a „Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie“.

Viacerí sťažovatelia v tejto súvislosti namietajú využitie výrazu „spermie“, ktorý považujú za nevhodný a neetický, najmä vo vzťahu k maloletým divákom.

Sťažovatelia taktiež namietajú, že reklama propaguje homosexualitu a podsúva ideológiu LGBTI, uráža tradičné rodiny, kresťanské hodnoty, slovenské vianočné zvyky a tradície. Podľa niektorých sťažovateľov môže reklama svojim obsahom dokonca narušiť vývoj maloletého jedinca.

Spot je v poriadku

Komisia sa nestotožnila s názormi sťažovateľov a hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené a televízny spot nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.

Reklama pracuje s motívom vianočných sviatkov, v rámci ktorého sa hlavný hrdina stretáva so svojou rodinou a ako býva pri takýchto stretnutiach zvykom je aj konfrontovaný otázkami a projekciami jednotlivých príslušníkov rodiny.

„Situácie, ktoré sú zobrazené v rámci deja reklamy sú bežné a zachytávajú normálne aktivity, vrátane správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas rodinných návštev a Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala vyobrazenia, ktoré by boli neslušné, či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti,“ píše sa v rozhodnutí na webe RPR.

