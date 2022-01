Zaspávanie pred televízorom je NEBEZPEČNÉ: Nerobte to, kradne vám spánok!

Spíte a televízor si "ide svoje"? Mali by ste s tým ihneď prestať! Škodí to zdraviu.

Spánok patrí k základným ľudským potrebám, ktorý sa nedá ničím nahradiť. Jeho deficit sa rýchlo odrazí na našom fyzickom, emočnom a psychickom zdraví. Odborníci nás už dlhodobo upozorňujú na niektoré zlozvyky, ktoré nám ukrojujú z jeho kvality. Napriek tomu si ho mnohí ničíme bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli.

Informuje o tom vedecký časopis The Journal of Neuroscience.

Tiež pozeráte televízny program a naraz sa zobudíte až pri záverečných titulkoch? Sledujete niečo, čo ste v pláne vôbec nemali? Hnevať sa však na to, že ste prespali váš obľúbený seriál či film, to je skutočne najmenej. Zdriemnutie pri televízii je totiž veľmi škodlivé!

Odborníci odhalili, že ľudský mozog venuje počas spánku pozornosť neznámym hlasom. Prečo to robí? Ostáva v strehu pred možnými hrozbami. „Počas spánku mozog naďalej monitoruje prostredie,“ prezrádza The Journal of Neurosciencea.