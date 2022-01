Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Obhrýzate si nechty? Nie je to nevinný zlozvyk, môžete prísť aj o zuby! Obhryzené nechty nie sú len estetickým problémom. Ak si nechcete spôsobiť hneď niekoľko zdravotných a nebezpečných komplikácií, skoncujte s tým! 23. január 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

23. január 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Obhrýzate si nechty? Nie je to nevinný zlozvyk, môžete prísť aj o zuby! Obhryzené nechty nie sú len estetickým problémom. Ak si nechcete spôsobiť hneď niekoľko zdravotných a nebezpečných komplikácií, skoncujte s tým!

Obhrýzané nechty nie sú len estetickým problémom. Okrem nevábneho stavu a bolesti nám môže tento zlozvyk spôsobiť aj vážne zdravotné problémy.

„Pre mnohých ľudí je to zlozvyk, ktorý pretrváva aj v dospelosti. Mnoho z vás si ich možno obhrýza len občas, no dermatológovia upozorňujú na to, že táto chronická aktivita môže spôsobiť vážne problémy,“ informuje o tom portál healthline.com.

Silná bolesť a infekcia

Ak vás trápi tento zlozvyk, pravdepodobne ste prežili nejedenkrát silnú až bodavú bolesť v okolí prstov. Ako vtedy vyzerajú? Okolie nechtov je naraz začervenané, na dotyk citlivé a opuchnuté. No nemusí to ostať len pri tom.

Vďaka okusovaniu si tvoríme malé ranky, do ktorých sa ľahko dostanú baktérie, a tie môžu spôsobiť okolo nechtov hnisavé ložisko. Zápal však nemusí ustúpiť. Lekár môže v takomto prípade odporučiť, aby boli nechty odstránené.

Pokazené zuby

Spomínaná aktivita je však nebezpečná aj pre zubnú sklovinu. Obhrýzaním nechtov si ju môžeme odštiepiť alebo zbytočne narušovať dovtedy, kým sa dopracujeme k popraskanej sklovine.

Koledujete si ale aj o bolestivé zápaly v ústnej dutine, pretože baktérie z rúk si prenesiete ľahko na ďasná. Vedeli ste, že vyvinutým tlakom na chrup si môžete spôsobiť aj vybočenie zubov? To sa dotýka najmä detí.

Poškodenie tkaniva a deformácie

Obhrýzaním nechtov zastavujeme ich prirodzený a normálny rast. V extrémnych prípadoch sa „dopracujete“ k trvalému poškodeniu nechtového lôžka alebo zdeformovaného tkaniva v okolí prstov.

Prečo to robíme?

Obhrýzanie nechtov nie je len zlozvykom, ale podľa odborníkov je to prejavom ľahkej neurózy či nášho napätia. Ako s tým prestať? Mali by ste zapracovať na tom, aby ste si vždy dokázali uvedomiť, kedy a prečo k tomu vôbec dochádza.

Ak sa opäť dostanete do nutkavého stavu, skúste si nájsť činnosť, pri ktorej “zamestnáte“ ruky aj myseľ. Pomôcť vám môže žuvačka a relaxácia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk