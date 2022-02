Zdroj: archív Martina Burgra Spoliehali sa naňho Vallo aj Čaputová, teraz ide do Česka: ROZHOVOR s Prešovčanom Burgrom Z prezidentského úradu odišiel už druhýkrát. V rozhovore prezradil aj to, že pri prechádzke na Hlavnej v Prešove má pocit vyľudnenia. 20. február 2022 Magazín

20. február 2022 Magazín Spoliehali sa naňho Vallo aj Čaputová, teraz ide do Česka: ROZHOVOR s Prešovčanom Burgrom Z prezidentského úradu odišiel už druhýkrát. V rozhovore prezradil aj to, že pri prechádzke na Hlavnej v Prešove má pocit vyľudnenia.

Zdroj: archív Martina Burgra

Poradca prezidenta krajiny je funkcia, do ktorej si menuje ľudí, ktorým v danej oblasti dôveruje. Prešovčan Martin Burgr najprv pomohol Zuzane Čaputovej v rámci PR vo volebnej kampani a po krátkej prestávke sa do tímu vrátil aj ako poradca pre komunikáciu.

„Bolo to pokračovanie spolupráce, ktorú som mal so Zuzanou Čaputovou ešte ako šéf komunikácie v jej kampani,“ potvrdil pre dnes24.sk Burgr, ktorý však už druhýkrát tento priestor opustil. Predtým pomáhal aj v kampani primátora Bratislavy Matúša Valla, tentoraz si to vyskúša v Českej republike.

Boli ste teda v jej volebnom tíme a takisto ste „dotiahli“ na post primátora Bratislavy aj Matúša Valla. Čo ďalšie sa vám môže podariť najbližšie v tejto sfére, kde budete pôsobiť najbližšie?

Chcem sa ďalej pokračovať v robení politických kampaní, je to práca, ktorá ma veľmi baví. Od februára som preto začal spolupracovať s generálom Petrom Pavlom, ktorý sa pripravuje na prezidentskú kandidatúru v Česku. Spolupracujem aj v Prešove s Mariánom Damankošom, ktorý, verím, bude kandidátom na primátora.

Prečo teda odchádzate z postu mediálneho poradcu prezidentky SR?

Súvisí to s mojím rozhodnutím špecializovať sa na volebné kampane.

Aj keď tím pani prezidentky opúšťam nerád.

Ale aj keď ste odišli predtým, vrátili ste sa k prezidentke naspäť. Vrátite sa teda neskôr aj druhýkrát?

Verím, že pani prezidentka sa bude o tento post uchádzať opäť a ja sa budem môcť opäť na tom podieľať. Je to ale moje prianie a bude záležať na jej rozhodnutí ohľadne kandidatúry aj spolupráce.

Čo si Martin Burgr myslí o Prešove čítajte v článku na 2. strane!

Zdroj: Dnes24.sk