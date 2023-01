Zdroj: instagram.com/kerekes_vica Herečka Éva Vica Kerekes: Na Slovensku je ťažká situácia, ale v Maďarsku nie je SLOBODA tlače! Známa a obľúbená herečka neprezradila viac len o svojej najnovšej filmovej novinke. Ona ukázala, čo sa deje za našimi hranicami. 31. január 2023 Magazín

31. január 2023 Magazín Herečka Éva Vica Kerekes: Na Slovensku je ťažká situácia, ale v Maďarsku nie je SLOBODA tlače! Známa a obľúbená herečka neprezradila viac len o svojej najnovšej filmovej novinke. Ona ukázala, čo sa deje za našimi hranicami.

Éva Vica Kerekes je slovenskou herečkou maďarskej národnosti, ktorej sa darí najmä za našimi hranicami. Zaskvela sa vo filmoch ako Muži v nádeji, Anděl Páně 2, Nestyda či napríklad v seriáli Hranica, a najnovšie hrá jednu z postáv v historickej snímke Slúžka.

Herečka opísala nielen viac o účinkovaní v najnovšom filme, ale upozornila na to, čo sa deje neďaleko našich hraníc. Informuje o tom denník Pravda.

Deje sa tu niečo, čo už tu dávno nebolo

Éva Vica Kerekes si pred rokom zahrala aj vo filme Běžná selhání, v ktorom sa odohráva koniec civilizácie. Film je však pre ňu veľmi aktuálny.

„Deje sa niečo, čo už tu dávno nebolo. Pociťuje to každý z nás, pozitívne aj negatívne nastavení ľudia, že v spoločnosti dochádza k procesom, ktoré menia jej tvár. Deje sa to na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine, v celom svete – mení sa to, objavuje sa radikalizmus, obavy ľudí z neznámeho – strach, o ktorom som už hovorila – že prichádza niečo, čo sme nezažili a čo nás vyrušilo z našich krásnych bezproblémových životov. A pri tom všetkom nám ešte chýba sebareflexia, čo spôsobuje, že veci nedokážeme zastaviť alebo zmeniť.“

V Maďarsku majú namierené proti…

Film Slúžka ukazuje ľúbostný príbeh medzi Ankou a dcérou jej zamestnávateľa. Herečka je rada, že sa mohla stať súčasťou takéhoto projektu s tematikou LGBTI+: „Najmä teraz, keď človek má pocit, že sa veci uberajú nesprávnym smerom, že sa niekam vraciame a dejú sa také hrôzostrašné veci (poukazuje na streľbu pred kaviarňou Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave – poz. red.).“ A pripomína, že v Maďarsku sa za posledné mesiace a roky „odohrávajú zákony proti menšinám.“

Politici sú vyvolení na to, aby nám slúžili

Herečka sa vyjadrila aj k tomu, či na Slovensku chýbajú vzory a čo si myslí o sebareflexii v oblasti politiky. „Úplne sa zabúda na to, že politici sú síce vyvolení, ale vyvolení na to, aby nám slúžili, slúžili krajine. Nemali by predsa vládnuť, aby presadzovali potreby vlastného ega. Sú tu preto, aby mysleli na blaho krajiny, ľudí – aby sa snažili o to, že sa všetci v tej krajine budeme mať dobre, že budeme prosperovať, že sa budeme rešpektovať.“

„Uvedomujem si, že na Slovensku je momentálne ťažká situácia, ale ešte stále sme na tom lepšie ako v susednom Maďarsku, lebo tu ešte je sloboda tlače. V Maďarsku už nie,“ povedala Éva Vica Kerekes.

Čo si želá pre Slovákov a Maďarov?

Éva Vica Kerekes si želá, aby medzi nami a Maďarmi boli lepšie vzťahy. „Prajem si, aby sme dali nabok samých seba a vnímali tých druhých. Ale nie povrchne, žiadne americké „havárjú“ a už v polovici otázky ste preč.“

Herečka, ktorej otec je Maďar a matka je spolovice Slovenka sa dojemne vyznala, prezradila, že v prípade najväčších problémov sa zachránila vtedy, ak si srdce a dušu otvorila pre toho druhého.

