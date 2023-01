Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Nepodarilo sa vám skoncovať s FAJČENÍM? Odborníčka pozná tipy, AKO PRESTAŤ Skúšali ste si raz či niekoľkokrát zapáliť poslednú cigaretu, no fajčíte doteraz? Skúsená profesorka Eva Králiková vyrozprávala úspešné príbehy ľudí, ktorí s tým prestali. Takto sa im to podarilo. 28. január 2023 Monika Hanigovská Magazín

28. január 2023 Monika Hanigovská Magazín Nepodarilo sa vám skoncovať s FAJČENÍM? Odborníčka pozná tipy, AKO PRESTAŤ Skúšali ste si raz či niekoľkokrát zapáliť poslednú cigaretu, no fajčíte doteraz? Skúsená profesorka Eva Králiková vyrozprávala úspešné príbehy ľudí, ktorí s tým prestali. Takto sa im to podarilo.

Fajčenie nie je zlozvyk, ale závislosť. Nejeden odhodlaný fajčiar to po týždni či mesiaci vzdá a vráti sa späť k svojej obvyklej dávke nikotínu.

Ako úspešne prekonať abstinenčné príznaky, ako podráždenosť, depresia, nervozita, a raz a navždy odolať krabičke cigariet? Profesorka Eva Králiková z pražského „Centra pro závislé na tabák“, ktorá rozlúskla príbehy 7-tisíc fajčiarov, pozná odpoveď.

Profesorka prezradila, akými fintami prekonávajú abstinujúci fajčiari svoj nutkavý stav.

Informuje o tom český portál Blesk.

1) Nahraďte kávu

Mnohí si svoju dávku nikotínu nevedia predstaviť bez kávy. Tento rituál majú v hlave hlboko zakorenený a po prvom dúšku sa už túžobne naťahujú po cigaretke. Ak ste sa rozhodli skončiť s fajčením, skúste to bez nej!

„Káva je niečo, čomu sa vyhnúť dá, teda nemusíte piť kávu, môžete si dopriať zelený čaj. Vytlačte si pomaranč do pekného pohára… Nejaký iný, rastlinný čaj, ovocný čaj, alebo iný nápoj,“ radí Eva Králiková.

A spomína aj na zvláštnu, no účinnú fintu svojej pacientky. Tá si dopriala miesto kávy kolový nápoj s ľadom: „Vravela, že keď naleje colu na ľad, vtedy počúva to praskanie.“ Fajčenie sa spája s rituálmi, skúste ich obmeniť a zamerať sa na iné.

2) Alebo ju pite inak!

Nechcete sa vzdať kávy? Nemusíte, ale vyskúšajte ju piť inak. „Niekto povie, ja tu kávu potrebujem, pretože mám nízky tlak! Dajte ju do nízkeho hrnčeka. Ten nemá podšálku, tak to nemá kde klepať (popol z cigariet – poz. red.).“

Čo ešte pomáha? Doprajte si svoju kávu v stoji, ak viete, že by ste si inak zapálili. Presuňte nábytok, nesadajte si s kávou v ruke tam, kde ste predtým fajčili. Obľúbený nápoj vypite skôr.

Profesorka spomína aj na klientov, ktorým pomohla obmena kávy. Urobte si miesto zalievanej napríklad turka, pridajte alebo naopak odstráňte cukor či mlieko. Doprajte si jednoducho inú kávu.

Chuť na cigaretku počas popíjania, vás môže prejsť i v prostredí, ktoré sa vôbec nespája s fajčením. „Nosím si kávu do kúpeľne, sadnem si na vaňu a tam ju vypijem,“ spomína na radu inej klientky. Tá si totiž predtým v kúpeľni nikdy nezapálila.

3) Nechajte oči popásť na …

Je vhodné si zamestnať myseľ a dopriať si niečo, čo vo vás vyvoláva pozitívne emócie. „Máme cez ulicu kvetinárstvo, milujem kvety, tak som sa dohovorila s kvetinárkou… aby sa nečudovala, že dvakrát až trikrát prejdem cez ulicu a budem si užívať asi päť minútový pohľad na ne,“ cituje špecialistka slová inej klientky.

4) Vitamíny

Nevyhovárajte sa, že ste tuhý či dlhoročný fajčiar. Seknúť s tým môžete aj vtedy, keď ste predtým fajčili jednu od druhej. Ak máte pevnú vôľu, nič vás v tom nezastaví! V prípade, že na vás prišla nutkavá chvíľa, zažeňte chuť napríklad obyčajnou mrkvou.

„Jedna pani sa zdôverila: Fajčila som tak dvadsať denne, tak som si ráno očistila dvadsať mrkiev, a tam, kde som fajčila, som okusovala mrkvu, aby som mohla byť s nimi (fajčiarmi – poz. red.).“

5) Sociálne siete a fotky

Profesorka si spomenula aj na inú bývalú fajčiarku, ktorá si dopomohla sociálnymi sieťami. „Založila si účet, myslím, že na Instagrame. Volá sa to nefajčím – fotím, a vždy, keď má chuť si zapáliť, urobí fotku a dá to na sociálnu sieť.“

6) Zamestnajte ruky, oči a myseľ

Fajčenie neničí len zdravie, ale oberá o čas, ktorý ste mohli vyplniť inak. Mnohí akoby naraz nevedeli, čo s voľnými rukami. Zamestnajte ich, skúste aktivity, čo zabavia myseľ a ruky. Pustite sa do kreslenia, športovania, domácich prác, hobby aktivít, či napríklad lúštenia tajničiek.

„Máme pacienta, ktorý chodí s takým dlhým šraubovákom, má na ňom matku a hovorí, že to tak posúva hore – dole. Ona v podstate cigareta, keď si odmyslíte chemikálie, tak je to len hračka. Ide o to zamestnať ruky, oči a zmysly,“ prízvukuje profesorka.

No všetkých ex-fajčiarov spája spoločná cesta – motivácia a odhodlanie. Nemenej dôležitá je podpora rodiny a okolia. Požiadajte ich o pomoc a nebojte sa vyhľadávať prítomnosť tých, čo sa pustili do rovnakého boja: Aj v tomto prípade platí, že dvom sa to lepšie tiahne ako jednému.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk