28. január 2023 Magazín Ako udržať VÝDAVKY pod kontrolou? Skúste jednoduché pravidlo 50/30/20 Nedokážete už dlhšie udržať na účte väčšiu sumu alebo ste v mínuse? Zmeňte to a vyskúšajte pravidlo, podľa ktorého sa vám bude ľahšie zobúdzať.

Ceny v obchodoch vystreľujú stále smerom nahor a iné to nie je ani v rámci služieb. Ak sa vám nedarí vtesnať do rozpočtu, skúste jednoduché pravidlo všeobecne známe pod pojmom 50/30/20.

Neobávajte sa, nebudete k tomu potrebné prepočítavanie či ukladanie údajov do tabuľky.

Ako efektívne rozdeliť výplatu?

Pravidlo 50/30/20 hovorí o tom, že svoju výplatu by ste mali rozdeliť na 3 časti. Najväčšiu časť z nej, použite na pokrytie najdôležitejších nákladov, ako sú potraviny, nájom, doprava či úver.

Druhú časť (30%) venujte na niečo, čo vám urobí radosť. Investujte do vzdelania, oddychu alebo do drobností pre vašich milovaných. Zvyšných 20% by ste mali odložiť alebo vložiť na sporenie.

Na začiatok treba prehľad

Aby ste však mohli aplikovať toto pravidlo do praxe, musíte vedieť, kde všade končia vaše peniaze. Sledujte, kde a za koľko kupujete a či to naozaj potrebujete. Ak si neviete spomenúť na všetky nákupy, prezrite si pozorne výpisy, bločky či faktúry.

Je možné, že až vtedy si uvedomíte, že niektoré položky dokážete zredukovať alebo nahradiť. Ako? Kávu so známou si napríklad môžete dopriať v obývačke, športové aktivity vo fitnescentre občas nahraďte behom a obed si občas „nakrabičkujte“ z domu.

Je možné, že ani po mesiaci nenastanú všetky zmeny podľa vašich predstáv. Nevzdávajte sa a pracujte ďalej s číslami. Minúť je ľahšie, horšie je čosi udržať bokom, no ak už raz nájdete svoju „postupku,“ držte sa jej.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk