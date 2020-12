23. december 2020 MI Politika Stratíme kontrolu nad miliardami eur?! Takúto drzosť vraj nemal ani Mečiar

Navrhované zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré predložil vicepremiér Štefan Holý, vyvolali nevôľu mimovládok. Obviňujú ho, že vytvára priestor na rozkrádanie miliárd eur.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Kritika sa na Štefana Holého (Sme rodina) sype nielen zo strany tretieho sektora, ale aj od samotného šéfa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Kameňom úrazu je návrh, aby samospráva mohla priamo rozdávať tisíce zákaziek za stotisíce eur bez väčšej kontroly. Mimovládky volajú občanov na pomoc.

Riziko rozkrádačiek

Päť rešpektovaných mimovládnych organizácií zbiera podpisy pod hromadnú pripomienku proti novele zákona o verejnom obstarávaní. Obávajú sa, že ak navrhované zmeny prejdú, vznikne eldorádo rozkrádačiek verejných zdrojov.

„Priamo, bez väčšej kontroly, sa budú nakupovať tovary do 139-tisíc, služby do 240-tisíc až 750-tisíc (podľa charakteru), ale najmä stavebné práce až do 5,35 milióna eur,“ uviedla na Facebooku šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Pridáva sa aj organizácia Transparency International. Upozorňuje, že Holého zmeny výrazne zväčšujú možnosti politikov a úradníkov prihrať zákazky vopred vybraným firmám.

„Tento návrh zvyšuje riziko korupcie a klientelizmu pri zhruba dvetisíc zákazkách za miliardu eur ročne.,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku piatich mimovládok.

Bývalý opozičný politik Miroslav Beblavý to na Facebooku okomentoval ostrými slovami:

„Takúto drzosť mal naposledy Vladimír Mečiar, keď zrušil trestnosť dávania úplatkov (naozaj). Začína veľký test protikorupčnosti tejto koalície. Ja som optimista.“

Mimovládky vyzývajú občanov, aby podpísali hromadnú pripomienku na stránke Transparency International.

Potom by sa vicepremiér Štefan Holý musel so zástupcami tretieho sektora porozprávať o ich výhradách, čo doteraz neurobil.

Mala to byť revolúcia

Voči novele sa ohradil aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Nepáči sa mu, že Štefan Holý navrhuje oklieštiť aj kontrolné právomoci tohto štátneho úradu, ktorý v minulosti viackrát stopol podozrivé tendre.

„Verejné nákupy sa budú riadiť paragrafmi, ktoré nezaručujú transparentnosť," uviedol M. Hlivák. Tvrdí, že nie všetci podnikatelia budú mať po novom rovnaké príležitosti dostať sa k zákazkám a nebudú môcť v týchto tendroch žiadať nápravu.

Spornú novelu zákona ešte v októbri predstavoval premiér Igor Matovič spolu s vicepremiérom Štefanom Holým ako „revolúciu“ vo verejnom obstarávaní, ktorá má urobiť tento proces efektívnejším a transparentnejším.

Holý na spoločnej tlačovke uviedol, že dĺžka trvania verejného obstarávania s hodnotou nad 20 miliónov eur po starom bola 695 dní, po novom by to malo byť 275 dní.

Obaja politici deklarovali úplne opačný cieľ, ako dnes vidia ich kritici. Sľubovali zvýšiť transparentnosť, zefektívniť obstarávanie podľa európskych smerníc a zjednodušiť námietkové konanie.

„Transparentnosť celého systému zvyšujeme zavádzaním systému referencovania,“ uviedol vicepremiér. V praxi by to znamenalo, že keď sa obstarávateľ rozhodne, že ide obstarávať napríklad stavebnú zákazku, nechá si vypracovať u projektanta výkaz výmer, ktorý sa nahrá do centrálneho registra zmlúv a následne systém vygeneruje trhovú cenu.

