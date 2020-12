22. december 2020 MI Politika Sulík prehovoril o DEMISII. Čaká, že ho premiér pošle v zime zbierať jahody

Minister hospodárstva prezradil, ako bude reagovať na premiérovu výzvu podať do Vianoc demisiu. V rozhovore pre Refresher vysvetlil, ako vníma ich konflikt a aj to, či sú zatvorené reštaurácie v poriadku.

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jakub Kotian

Pred pár dňami vyvolal premiér Igor Matovič rozruch svojím vyhlásením v rádiu Expres, aby Richard Sulík do Vianoc podal demisiu. Bolo to vyvrcholenie ich vzájomného konfliktu, ktorý sa ťahá už niekoľko mesiacov. Predseda SaS sa v rozhovore pre portál refresher.sk vyjadril, ako sa zachová.

Nech koná premiér

Richard Sulík to povedal rovno a bez okolkov – „neplánujem podávať demisiu.“ Dodal, že ak si Igor Matovič tak veľmi želá jeho odchod z vlády, nech to zariadi sám. Sulík ho už ignoruje.

„Čo je to za výzvu na demisiu? Môže on konať, nič mu nebráni. Ani to príliš neriešim, už som si na to zvykol, najlepšie je „ignore mode,“ potom to funguje celkom dobre,“ povedal pre Refresher.

Šéf liberálov bol uvoľnený a zdôraznil, že ich spoločný konflikt si nepripúšťa k srdcu. Netrápi ho ani to, že ho premiér v Exprese verejne nazval idiotom.

„Keď je človek pod veľkým emočným tlakom, že sa rozplače, tak povie aj veci, ktoré by inak nepovedal, takže to neberiem osobne.“

Lenže na stole je stále nezodpovedaná otázka, či by SaS zostala vo vládnej koalícii, ak by premiér R. Sulíka sám navrhol odvolať z postu ministra hospodárstva. Ak by liberáli odišli, hrozil by pád celej vlády.

„Som pripravený na to, že ma odvolá… Je viacero alternatív, ako by sa SaS potom zachovala, ale toto je taká vec, ktorú nechcem rozoberať verejne. Necháme si to pre seba,“ dodal R. Sulík.

Nechutný konflikt

Šéf liberálov sa rozhovoril aj o tom, že jeho spor s premiérom trvá približne od polovice októbra, kedy Ústredný krízový štáb rozhodol o zatvorení reštaurácií. Nepáči sa mu, že o takej vážnej veci nerozhodovali na vláde a celé to považuje za hlúposť.

„Tento aktuálny konflikt prerastá do nechutných rozmerov,“ uviedol R. Sulík.

Tvrdí, že dnes je už zatvorenie reštaurácií v poriadku, pretože v krajine platí zákaz vychádzania a situácia je oveľa horšia ako v polovici októbra. Zdá sa, že podobne sa zhoršuje aj jeho vzťah s I. Matovičom.

„Možno ma v januári vyzve, aby som išiel jahody pozbierať… viete, my sme partneri. Premiér je väčší partner, ale nie je môj nadriadený. Tu sa nehráme na pána a sluha. Ja nebudem skákať ako on píska,“ dodal minister hospodárstva.

Zdroj: Dnes24.sk