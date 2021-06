Zdroj: Instagram.com/yutani76 , instagram.com/yvetti2018 TAJOMSTVO Popolušky: Nemala ju hrať Šafránková, pre TOTO dostala prednosť! Všetko mohlo byť úplne inač! Stačilo málo a legendárnu Popolušku by si zahrala iná česká herečka. 11. jún 2021 Monika Hanigovská Magazín Ona

11. jún 2021 Monika Hanigovská Magazín Ona TAJOMSTVO Popolušky: Nemala ju hrať Šafránková, pre TOTO dostala prednosť! Všetko mohlo byť úplne inač! Stačilo málo a legendárnu Popolušku by si zahrala iná česká herečka.

„Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.“ Kto by nepoznal legendárnu hádanku z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, ktorá zaznela priamo z úst talentovanej herečky Libuše Šafránkovej (†68)? Azda nikto! Viac prezradil v minulosti pre denník Aha! režisér Václav Vorlíček.

Herečka, ktorá opustila tento svet 9. júla, bude navždy spájaná s legendárnou rozprávkou. Napriek tomu, že v hlavnej ženskej úlohe si mnohí z nás nevedia predstaviť „inú Popelku“, všetko mohlo byť úplne ináč!

Viac ako 25 herečiek

Režisér Václav Vorlíček chcel miesto nej obsadiť inú umelkyňu. „Na Popolušku som skúšal viac ako 25 herečiek a bol som už takmer dohodnutý s Janou Preissovou,“ spomenul Václav Vorlíček.

Nemenej talentovaná herečka sa zaskvela ako neohrozená kráľovská princezná v rozprávke s názvom Princezna Lada, no vychutnať si jej herecký talent môžeme napríklad aj v komédiách ako Rozmarné léto, Ako dostať otecka do polepšovne či Ako vytrhnúť veľrybe stoličku.

Článok pokračuje pod fotkou.

Tehotenstvo

Plány však režisér musel rýchlo zmeniť. „Ale keď som sa s ňou stretol a skúmali sme termíny nakrúcania, ktoré sa po dohadovaní s Nemcami presunuli na zimu, tak Jana zistila, že to bude práve v šiestom mesiaci tehotenstva. Takže to padlo,“ prezradil Vorlíček, ktorý sa do filmového plátna zapísal ako jeden z najúspešnejších českých režisérov a scenáristov.

Bál sa, že ho odmietne

Režisér preto nečakal a rozhodol sa ju vyhľadať osobne. „Libuška skúša niečo pre televíziu. Dorazil som na schôdzku s oneskorením a tŕpol som, že už ju tam možno nenájdem, ale ona tam ešte sedela so scenárom v ruke.“

„Prišlo mi na um, že mi ho možno prišla vrátiť. Libuška bola z úlohy Popolušky nadšená.“ Nakoniec sa práve Popoluška stala herečkinou najslávnejšou úlohou.

V rozprávke sa zaskvel v úlohe princa i herec Pavel Trávníček. Úlohu však taktiež nemal hneď istú! Režisér uvažoval napríklad o Janovi Hrušínskom.

Ako Alain Delon

Bola to istá podoba s francúzskym hercom, ktorá mu zaistila filmové miesto. „Začínal som práve učiť na FAMU a režisér Elmar Kloss si ma prizval na posudok a obhajobu absolventského filmu. V tom filme hral chlapec, ktorý mi trochu pripomínal francúzskeho Alaina Delona a taká podoba môže na divákov platiť,“ povedal o výbere princa režisér legendárnej Popolušky.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk