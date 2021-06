Zdroj: TASR/Martin Baumann Brat je nadovšetko. Poslanec Pčolinský potopí v parlamente ministra Mikulca Koaličný poslanec Pčolinský uviedol, že bude hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. OĽaNO už kričí, že je to za čiarou a avizuje dohru. 8. jún 2021 MI Politika

Každá koalícia má svoje vnútorné spory a hádky, ale keď príde na odvolávanie člena vlastnej vlády, koaliční partneri sa zomknú a podržia ho.

To však neplatí v prípade aktuálnej vládnej koalície. Pre spor okolo údajnej vojny bezpečnostných zložiek štátu má padnúť minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Opozícia žiada jeho stoličku v parlamente a prvý koaličný poslanec už avizoval, že to podporí.

Poslanec Peter Pčolinský zo Sme rodina je bratom exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý je momentálne vo väzbe. Je obvinený z korupcie a Najvyšší súd dokonca rozšíril dôvody jeho väzby okrem kolúznej aj na preventívnu. Nejde teda o rozhodnutie policajtov, ale nezávislého súdu.

Sme rodina sa však nijako netají tým, že neuznáva obvinenia voči svojmu nominantovi a vníma to ako policajnú pomstu za to, že SIS za vedenia V. Pčolinského zbierala informácie o údajnom manipulovaní svedkov v citlivých kauzách.

Opozičný návrh na odvolávanie ministra vnútra Mikulca v parlamente tak môže získať aj hlasy poslancov Sme rodina. Prvý to už potvrdil pre portál Aktuality.sk.

„Moju dôveru nemá, ja osobne budem hlasovať za odvolanie. V klube sú na to rôzne názory, poradíme sa, ale ja som rozhodnutý hlasovať za jeho odvolanie,“ uviedol Peter Pčolinský, ktorý je bratom obvineného exšéfa SIS.

Dodal, že zatiaľ je len jeden zo sedemnástich členov klubu Sme rodina a matematicky teda nie je šanca Mikulca odvolať. Nie je však jasné, či sa k Pčolinskému ešte niekto ďalší nepridá.

Ak už vlastní poslanci nepodržia v parlamente svojho ministra, ťažko možno hovoriť o funkčnej koalícii. Na obzore sa tak už črtá ďalšia kríza, ktorú avizuje podpredseda parlamentu za OĽaNO Gábor Grendel.

„Môžeme mať v koalícii x výhrad k práci ministrov, ale hlasovať za odvolanie člena vlády na návrh opozície je za čiarou. Ak sa také niečo stane v prípade Romana Mikulca, nemali by sme to prejsť mlčaním,“ uviedol Grendel na Facebooku.

V diskusii pod jeho statusom mu však mnohí pripomínajú, že ak by Sme rodina potopila ministra vlastnej vlády, nebolo by to prvýkrát. Za odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) nedávno hlasoval poslanec OĽaNO Martin Čepček.

