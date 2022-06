Zdroj: instagram.com/leadervladimirputin Taktika či paranoja: Posiela Putin zo zahraničných ciest domov svoju stolicu a moč? Najmocnejší muž Ruska nenecháva za hranicami žiadne svoje telesné tekutiny. Tvrdí to francúzsky denník. 11. jún 2022 Magazín

11. jún 2022 Magazín Taktika či paranoja: Posiela Putin zo zahraničných ciest domov svoju stolicu a moč? Najmocnejší muž Ruska nenecháva za hranicami žiadne svoje telesné tekutiny. Tvrdí to francúzsky denník.

To, že je ruský prezident prezrievaný, vie celý svet. Najvplyvnejší muž Ruska vystupuje na verejnosti celé desaťročia, o svojom súkromnom živote veľmi nerozpráva.

Vladimir Vladimirovič Putin stráži informácie o svojej rodine, a vyzerá to tak, že toto prísne pravidlo ešte znásobil k svojej osobe.

Zbierajú po ňom?

Podľa francúzskeho portálu Paris Match sú to agenti prezidenta, ktorí majú počas jeho návštevy v zahraničí zbierať a uchovávať to, čo by sa inak spláchlo do toalety.

Nechcú, aby sa prezidentova vykonaná potreba dostala do nesprávnych rúk a mohla byť analyzovaná.

Putinovi ochrancovia sa majú starať o takúto chúlostivú záležitosť už roky, pričom jeho telesné tekutiny mali byť prevážané napríklad v roku 2019 počas jeho návštevy v Saudskej Arábii‎.

„Nepriame zdroje na Blízkom východe nám povedali, že delikátna misia bola vykonaná pod kontrolou Federálnej ochrannej služby (FSO), zodpovednej za bezpečnosť ruských úradníkov,“ píše Paris Match.

Nosia to v kufríku?

Agent musel umiestniť prezidentovu potrebu do vreciek poskytnutých na tento účel tak, aby nezanechal žiadnu stopu a priniesol všetko späť do krajiny v špeciálnom kufri.

Francúzsky portál zdôrazňuje, že všetko sa muselo vykonávať v absolútnom utajení. „Táto prax sa uskutočnila už počas Putinovej návštevy Francúzska 29. mája 2017, v deň, keď Emmanuel Macron prijal svojho ruského náprotivka vo Versailles,“ ohlasuje francúzsky týždenník.

Zdroj: Dnes24.sk