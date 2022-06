Zdroj: pixabay.com Západ chcel potrestať Rusov sankciami: Tí našli spôsob, ako to OBÍSŤ a veselo nakupovať Kto koho potrestal? Rusi naďalej nakupujú zahraničné značky. Ako vybabrali so systémom? 7. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine boli na Rusko uvalené viaceré sankcie zo strany EÚ. „Od februára uložila EÚ voči Rusku päť balíkov sankcií vrátane cielených reštriktívnych opatrení (individuálne sankcie), hospodárskych sankcií a diplomatických opatrení,“ ohlásila Rada Európskej únie.

Napriek tomu sa zdá, že ruskí spotrebitelia našli spôsob, ako sa neobmedzovať.

Stačilo zmeniť len názov?

Aj keď niektoré módne domy či iné značky ohlásili odchod z ruského trhu, vyzerá to tak, že iné ostali, a pozmenili len svoju značku.

„Svojich zákazníkov koncom mája opäť privítali v moskovskom obchodnom centre Aviapark reťazce s textilom Reserved, Mohito, Sinsay a tiež House, vlastnené poľským majiteľom spoločnosti LPP. Predajne však museli zmeniť svoj názov,“ informuje CNN Prima NEWS. LPP zdôraznila, že ruskú spoločnosť predáva čínskym záujemcom.

Z Reservedu sa naraz stalo Re, z Mohita je M a Sinsay láka návštevníkov pod názvom Sin.

V obchodoch na oblečení zatiaľ visia pôvodné značky. To tvrdí Anastasia, ktorá vstúpila do niektorých predajní. „Zrejme však dopredávajú tovar a potom ich premenujú. Ako to bude ďalej, nikto nevie,“ popísala aktuálnu situáciu.

Prepísali značku do azbuky

Iné značky sa pred zákazníkmi zatvorili a o niekoľko týždňov neskôr opäť otvorili. Patrí k nim napríklad kozmetická firma L’Occitane.

„Mám pocit, že sa predajne ani nezavreli. Jediné, čo sa zmenilo, je meno obchodu. Francúzsky názov L’Occitane je teraz prepísaný do azbuky. Tovar zostáva rovnaký,“ prezradila pre CNN Prima NEWS 37-ročná Olga, ktorá žije v meste Stavropol. „Či ide o novú dodávku či len dopredaj skladových zásob, bohužiaľ nevieme,“ doplnila Anastasia.

McDonald's niekde fičí ďalej

Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's v Rusku tiež nepovedala posledné slovo. Podľa agentúry TASS viac ako 10 reštaurácií fungovalo ešte počas marca v rámci franšízy v Moskve.

Americká sieť rýchleho občerstvenia počas mája uzavrela dohodu o predaji svojich ruských reštaurácií súčasnému držiteľovi licencie, pričom reštaurácie majú fungovať pod novou značkou. Dostali niektoré azda výnimku?

Anastasia tvrdí, že niektoré opäť otvorili: „McDonald’s na letisku Šeremetievo a Domodedovo boli otvorené. Prevádzky sa uzavreli len pred dvoma týždňami.“

Zachraňujú ich nákupy v Taliansku

To, čo momentálne nemajú na trhu zoženú iní. „Na internete sú takzvaní buyeri, ktorí oblečenie nakupujú napríklad v Taliansku. Môžete si u nich objednať tovar a oni vám ho do dvoch týždňov doručia“ vysvetlila fintu Ruska.

Reserved and Cropp shops open under new names in Russia: RE and CR. The brands Russian division was sold to a Chinese consortium pic.twitter.com/2pH0l6h95l — D.Emery (@DemeryUK) May 20, 2022

Art installation? Government line? In St Petersburg the sign declares: “We’ll replace them” (‘ZAMESTIM’), with each letter representing an international brand that has suspended operations in Russia. Z = Zara, A = Adidas, M = McDonald’s etc. pic.twitter.com/uRIuNRHvwc — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) April 28, 2022

