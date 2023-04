4 Galéria Zdroj: www.mochly-eldar.com TAKTO má vyzerať najmodernejšia nemocnica na Slovensku: Pozrite sa na ten SKVOST! FOTO Už je to viac ako štyridsať rokov, čo vznikla projektová dokumentácia k nemocnici v bratislavskej lokalite Rázsochy. Novinkou je aktuálna vizualizácia stavby! 28. apríl 2023 han Zo Slovenska

28. apríl 2023 han Zo Slovenska TAKTO má vyzerať najmodernejšia nemocnica na Slovensku: Pozrite sa na ten SKVOST! FOTO Už je to viac ako štyridsať rokov, čo vznikla projektová dokumentácia k nemocnici v bratislavskej lokalite Rázsochy. Novinkou je aktuálna vizualizácia stavby!

Rozostavaná stavba nemocnice, ktorá strašila Bratislavčanov dlhé roky, bola „zrovnaná“ so zemou. Rázsochy neďaleko Lamača však dostali novú víziu. A to aj napriek tomu, že len pred pár dňami otvorili ultramodernú nemocnicu Bory, ktorá sa nachádza neďaleko.

„Do budúcna ju však má vystriedať ešte väčšia a modernejšia – Univerzitná nemocnica Bratislava – Rázsochy. Štátne zariadenie má byť špičkovou koncovou nemocnicou a jednou z vrcholných investícií na Slovensku,“ uvádza web yimba.sk.

Projekt je na svete

Ministerstvo zdravotníctva odhalilo vizualizácie možnej podoby budúcich Rázsoch. „Ako píšu architekti, zverejnená vízia ráta s vytvorením medicínskeho centra, doplneného o akademickú budovu, infraštruktúru či parkovisko, obsahujúcu 685 postelí a výhľadovo 500 ďalších. Nachádzať by sa tu malo 17 oddelení (v Boroch ich je 8, resp. 6 programov), 24 operačných miestností (Bory ich majú 14) a kliniky,“ píše sa na spomínanom webe.

Nemocnica by mala byť riešená do tvaru písmena H so štyrmi podzemnými podlažiami a ďalších sedem bude nadzemných. Celková rozloha objektu by mala mať viac ako 155-tisíc metrov štvorcových.

„Počet lôžok by sa mal zvýšiť na 802 lôžok. Aj naďalej sa počíta s cenou hrubej stavby vo výške 281 miliónov eur,“ píše yimba.sk.

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk