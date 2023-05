Zdroj: www.pexels.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ľudí v tomto znamení čaká depresívny týždeň! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 15. do 21. mája? 14. máj 2023 Magazín

Baran

Počas tohto týždňa budete prekypovať výbornými organizačnými schopnosťami a energiou zvládať aj tie najťažšie úlohy bez problémov, ale iba za predpokladu, že rozložíte vašu energiu vyvážene. Hlavne ak pôjde o spoluprácu s kolegami. Ak bude potrebné, vysvetlite im trpezlivo všetko, čomu neporozumejú. Vráti sa vám to v pozitívnom slova zmysle. Získate si ich dlhodobý rešpekt. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote budú vaše názory vašimi blízkymi akceptované iba v tom prípade, že ich budete vedieť prezentovať pokojne a bez emócií.

Býk

V zamestnaní by ste mali pondelok využiť hlavne na pracovné rokovania a nové dohody na spoluprácu. Na tieto záležitosti máte podporu nebeskej oblohy. Ostatné dni pracovného týždňa budú prebiehať normálne. Budete zvládať vaše povinnosti doťahovať do úspešného konca. V rodinnom či partnerskom spolužití sa nebudú vyskytovať žiadne výstrednosti, ktoré by si od vás vyžadovali osobnú angažovanosť, ale iba za predpokladu, že ste v nedávnej minulosti nezanedbali alebo nebagatelizovali nič, z čoho by mohli vzniknúť problémy, ktoré by vás dlhodobo zaťažovali.

Blíženci

Vaše znamenie je obdarené dobrou rétorikou a tá bude počas tohto pracovného týždňa vašou najsilnejšou zbraňou, ktorou sa vám bude dariť zvládať všetko, čo je pre vás v zamestnaní dôležité. Doslova dokážete všetko a každého „ukecať“ a tak dosiahnuť to, čo potrebujete. V osobnom živote sa vám rovnako tak bude dariť získavať si pozornosť vášho okolia, pretože budete zhovorčiví, zábavní, budete mať každému čo povedať. Počas víkendu si pozvite priateľov. Doprajte si trochu zábavy.

