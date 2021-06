10 Galéria Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová ZÁBERY ako z rozprávky! Letnú sezónu na Liptove otvorili letom v balóne Liptov tento rok vstúpil do letnej sezóny veľmi originálne. Dychberúce panorámy sú dôkazom, že aj na Slovensku sa dá zažiť nezabudnuteľná dovolenka. 3. jún 2021 Regióny

3. jún 2021 Regióny ZÁBERY ako z rozprávky! Letnú sezónu na Liptove otvorili letom v balóne Liptov tento rok vstúpil do letnej sezóny veľmi originálne. Dychberúce panorámy sú dôkazom, že aj na Slovensku sa dá zažiť nezabudnuteľná dovolenka.

10 Galéria Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Netradične, letom v balóne, otvorili v stredu letnú turistickú sezónu na Liptove. Ako priblížila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, motív balóna nevybrali náhodou. Zámerom bolo ukázať návštevníkom z výšky všetky možnosti, ktoré región ponúka. Tiež to, že lietať nemusia nutne iba do zahraničia, ale dá sa to aj na Liptove.

Dovolenka doma

„Chceme návštevníkov osloviť s našou pestrou domácou ponukou, ktorá urobí z dovolenky na Slovensku jedinečný zážitok. Na letné dovolenky sú Slováci zvyknutí lietať do cudziny, v čase pandémie je však bezpečnejšie vybrať si pobyt doma. Ten možno ozvláštniť trebárs aj letom balónom. Atrakcia je reálnou súčasťou ponuky regiónu, nešlo len o jednorazovú aktivitu,“ povedala Šarafínová.

Organizácia očakáva, že toto leto budú v hlavnej úlohe individuálny turizmus a pobyty v prírode. Pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie je k dispozícii takmer 1200 kilometrov značených turistických chodníkov. „Lanovky na Chopok a Malinô Brdo potešia všetkých výletov aj turistiky chtivých. Z Liptova sa tiež postupne stáva cykloregión. Vyše 850 kilometrov našich značených cykloturistických trás vedie krásnymi lokalitami. Sieť elektronabíjacích staníc naprieč celým regiónom je vítanou pomocou aj pre nadšencov e-bikeov,“ dodala Šarafínová.

Nepoznaný Liptov

Rastúci záujem o prírodný turizmus chce organizácia podchytiť novým projektom Nepoznaný Liptov. Odkrýva prostredníctvom neho miesta, ktoré sú z pohľadu turizmu atraktívne, aj keď sú menej známe. „Komplexná ponuka regiónu je dostupná na našom webe visitliptov.sk. Návštevníci v ňom nájdu množstvo tipov, nielen takýto druh dovolenkového úletu či výletu,“ uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.

Liptáci by boli radi, ak by návštevnosť počas leta dosiahla minimálne také čísla, ako v minulom roku. „Cestovný ruch prišiel o zimnú sezónu, jar i jeseň, preto všetky nádeje vkladáme do leta,“ zhodnotila Šarafínová.

Zdroj: TASR