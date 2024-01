1. január 2024 ELA Magazín Lifestyle ZLYHAVÁTE pri novoročných predsavzatiach? Skúste radikálnu zmenu a radšej urobte TOTO! Traja ľudia zo štyroch si dávajú novoročné predsavzatia, hovoria štatistiky. Približne rovnaký počet populácie ich nedodrží.

Zdroj: archív Katarína R.

V priemere nám smelé plány do nového roka vydržia dva týždne. Skúste v nadchádzajúci prelom rokov zmeniť prístup. Vytvorte si zdravé návyky voči sebe a dosiahnite skutočné zmeny.

Nechajte sa inšpirovať tipmi obľúbenej transformačnej lektorky a začnite nový rok lepšie, bez stresu.

Predsavzatia ako rituál

Je tu posledný mesiac v roku a mnohí z nás cítia vyčerpanosť i sklamanie. Či už kvôli tomu, že sa nám nepodarilo schudnúť, nájsť si osudovú lásku, zmeniť zamestnanie, prípadne si vytvoriť finančnú rezervu.

Novoročné predsavzatia sa stali rituálom, ktorý nás núti zamyslieť sa nad tým, kam sme sa za posledných dvanásť mesiacov posunuli a ktorým smerom by sme sa chceli vydať v roku novom. Ale čo keby sme si tento rok predsavzatia vôbec nedali?

Obľúbená transformačná lektorka Katarína Runa odporúča skoncovať s novoročnými predsavzatiami. Sama si ich nedáva.

„Je to o zmene perspektívy. Namiesto toho, aby sme si stanovili ťažko dosiahnuteľné ciele, mali by sme sa venovať sebe a pozrieť sa na svoj život s väčšou láskou a porozumením. Hnacím motorom predsavzatí je totiž myšlienka nedostatku, toho, že nie sme dosť. Máme pocit, že nám niečo chýba, že by sme sa mali v ničom zlepšiť. Ale čo keby sme sa naučili prijímať seba samých takých, akí sme?“

Zlyhávajú najmä ženy

V prípade novoročných predsavzatí sa neúspech s ich napĺňaním dostavuje najmä u žien. Spôsobené je to tým, že ženy samy o sebe nie sú motivované súťaživosťou. U mužov ide o hormonálne podmienené správanie sa.

„My máme rady fungujúce vzťahy, spoluprácu. Tá je pre nás kľúčová. A na to, aby sme mohli naplno spolupracovať, je dôležité cítiť sa bezpečne. Porovnávať sa s niekým iným nám takýto bezpečný priestor nevytvára. Naopak,“ pokračuje Katarína Runa.

Čo je motivujúce?

Pre začiatok je dôležité neprispôsobovať sa ideálom. Motivujúce je oceniť všetko, čo sme dosiahli. Myšlienka nedostatku je totiž úzko spojená s odporom, ktorý v nás môže dané predsavzatie vyvolať.

„Ak si poviem, že chcem schudnúť pätnásť kilogramov, automaticky vysielam sama sebe signál, že so mnou nie je niečo v poriadku. Výsledkom je ešte nižšie sebavedomie a sebaprijatie. Sme frustrované a nahnevané na seba kvôli tomu, že nedokážeme dodržať ani jedno predsavzatie,“ vysvetľuje vyhľadávaná lektorka.

Učme sa byť spokojní

Čo teda robiť namiesto toho, aby sme si dávali predsavzatia? „Pre nás a naše zdravie, fyzické aj psychické je kľúčové to, ako sa cítime väčšinu času. Takže namiesto otázky – čo potrebujem urobiť, aby som bola dosť dobrá, by sme sa mali začať pýtať – čo potrebujem urobiť, aby som sa cítila dosť dobre,“ dodáva Katarína Runa.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk