AKTUÁLNE: Počasie sa čochvíľa ZHORŠÍ. Najskôr príde dážď a potom búrky

K nášmu územiu sa blíži pomerne rozsiahly frontálny systém, ktorý sa nad naším územím spomalí a bude sa vlniť. Najskôr už dnes večer nás zasiahne teplý front tohto frontálneho systému a zajtra nás bude ovplyvňovať front studený, informuje iMeteo.sk.

Príde studený front

Teplý front okrem zrážok, ktoré sa očakávajú už v nadchádzajúcich hodinách, prinesie aj oteplenie. V priebehu zajtrajšieho dňa by sa teploty mohli dostať až nad +20 °C, no len dočasne. V sobotu popoludní totiž začne postupovať studený front.

„Už v týchto chvíľach sa vyskytujú zrážky nad Českom, západným Rakúskom a nad východným Nemeckom. Práve teraz sa od západu začína nad naše územie nasúvať oblačnosť a v Bratislave je už prevažne oblačno,“ dodáva iMeteo.

Po 18:00 sa nad naše územie začne od západu nasúvať aj dážď.

Najskôr dážď, zajtra aj búrky

Už do polnoci by sa malo rozpršať od západu na viacerých miestach západného a stredného Slovenska. Na východe by pršať malo začať až ráno, no tu budú zrážky najslabšie. Front sa totiž bude nad stredným Slovenskom rozpadať.

„Okolo zajtrajšieho poludnia by mali zrážky prechodne na našom území zoslabnúť a prechodne sa môže aj zmenšiť oblačnosť. V dôsledku toho sa bude labilizovať vzduch pred ďalším studeným frontom, ktorý začne postupovať zajtra popoludní,“ dodáva iMeteo.

