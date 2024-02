Biden je opäť svetu na SMIECH: Merkelovú si pomýlil s MŔTVYM nemeckým kancelárom

Americký prezident Joe Biden v stredu počas svojej predvolebnej kampane dvakrát spomenul zosnulého nemeckého kancelára Helmuta Kohla namiesto bývalej kancelárky Angely Merkelovej. TASR informáciu prevzala zo štvrtkového servisu stanice NBC News.

Bidenovi sa slovný prešľap stal v New Yorku, keď opisoval rozhovory, ktoré podľa vlastných slov viedol s európskymi lídrami na stretnutí skupiny G7 – siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta – v Británii v roku 2021, niekoľko mesiacov po nepokojoch a útoku na Kapitol.

Biden na oboch podujatiach povedal, že „Helmut Kohl“, ktorý zomrel v roku 2017, sa ho spýtal, ako by reagoval, keby si prečítal o ľuďoch, ktorí vtrhli do britského parlamentu a zabíjali policajtov, „aby zabránili zvoleniu premiéra“. Na summite v roku 2021 sa však zúčastnila Merkelová.

Na nedeľňajšom predvolebnom podujatí v Las Vegas si pomýlil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s jeho predchodcom Francoisom Mitterrandom, ktorý zomrel pred 28 rokmi, a navyše ho označil za prezidenta Nemecka.

Biden (81), ktorý v novembrových prezidentských voľbách bude takmer s istotou opäť kandidovať za demokratov, publiku rozprával o stretnutí s francúzskym lídrom na samite G7 počas prvého roku svojho pôsobenia v prezidentskom ú­rade.

Minulý rok v apríli si Biden akurát v Írsku vo svojom prejave pomýlil All Blacks, národný ragbyový tím Nového Zélandu, s britskou vojenskou jednotkou Blacks and Tans, ktorá je tam známa svojou úlohou v írskej vojne za nezávislosť (1919–21).

Podobné slovné prešľapy sa však nevyhýbajú ani Bidenovmu najpravdepodob­nejšiemu vyzývateľovi v prezidentských voľbách, bývalému republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi (77).

Ten si v januári pomýlil Nikki Haleyovú, bývalú veľvyslankyňu USA pri OSN a jeho súčasnú vnútrostranícku súperku v boji o Biely dom, s bývalou demokratickou predsedníčkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou. Trump v minulosti tiež hovoril o neexistujúcej africkej krajine „Nambii“, pričom mal na mysli zrejme Namíbiu, Zambiu alebo Gambiu.

Prieskum NBC News, ktorý sa uskutočnil v januári, ukázal, že obavy o Bidenovo duševné a fyzické zdravie má 76 percent voličov vrátane polovice demokratov. Celoštátny prieskum tiež zistil, že o Trumpovo duševné a fyzické zdravie má obavy 48 percent voličov.

