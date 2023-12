15. december 2023 Jakub Forgács Krimi Bizarný prípad PODVODU: Oklamaná pani išla na políciu, potom spravila čosi NEPOCHOPITEĽNÉ O tom, že predvianočné obdobie prináša so sebou zvýšené riziko podvodov, sme už písali. Niektoré prípady sú však vskutku kuriózne.

Polícia v Banskobystrickom kraji eviduje niekoľko kurióznych prípadov, na ktoré upozornila na sociálnej sieti a zároveň ľudí napomenula k maximálnej obozretnosti.

Zastavili časť platieb

Takýmto je aj prípad staršieho pána, ktorého podvodníci kontaktovali prostredníctvom aplikácie WhatsApp. „Ponúkli mu mimoriadne „výhodnú“ možnosť investovať do zlata, nafty a ďalších komodít,“ uviedli muži zákona so slovami, že senior tejto ponuke neodolal a dokonca podvodníkom poslal všetky svoje prihlasovacie údaje do internet bankingu.

„Jediným šťastím v tomto prípade bolo, že pán rýchlo nadobudol podozrenie a vec oznámil policajtom, ktorým sa podarilo časť platieb zastaviť,“ poznamenali.

Naletela opakovane

Druhý prípad je ešte bizarnejší. „Tu podvodníci kontaktovali obeť tiež prostredníctvom aplikácie WhatsApp s ponukou investovania do kryptomien. Zvyšok už vám je určite dobre známy… stále pýtali ďalšie a ďalšie platby, no nikdy neposlali údajné výnosy,“ spomenuli s tým, že oklamaná pani v tomto prípade prišla na políciu, kde podala trestné oznámenie.

Vyšetrovateľ ju dôkladne poučil, ako sa správať a ako si chrániť svoje peniaze. „Povedala, že všetkému rozumie. Na druhý deň sa mu do telefónu priznala, že… znovu poslala peniaze… vraj aby mohla vybrať zisk,“ dodali muži zákona.

