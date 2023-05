Zdroj: TASR/DPA Bratislava čelí MASÍVNEMU kybernetickému útoku! Čo všetko nefunguje? Mesto Bratislava čelí masívnemu kybernetickému DDoS útoku. Online služby mesta preto nie sú aktuálne pre verejnosť dostupné. 31. máj 2023 Ľubomír Hudačko Správy

31. máj 2023 Ľubomír Hudačko Správy Bratislava čelí MASÍVNEMU kybernetickému útoku! Čo všetko nefunguje? Mesto Bratislava čelí masívnemu kybernetickému DDoS útoku. Online služby mesta preto nie sú aktuálne pre verejnosť dostupné.

Zdroj: TASR/DPA

Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že napriek tomu neevidujú preniknutie do IT infraštruktúry ani ohrozenie údajov, s ktorými pracujú.

Problém s IT systémom zaznamenali v meste už predpoludním, aj kvôli tomu bolo parkovanie zadarmo. Informácie o tom sme priniesli v TOMTO článku.

„Nemenovaná hekerská skupina sa prihlásila ku kyberútoku na IT infraštruktúru bratislavského magistrátu. Od dnešného rána čelíme rozsiahlym výpadkom dostupnosti online služieb vrátane systému PAAS a webovej stránky mesta,“ vyhlásil na sociálnej sieti Vallo.

Nevie sa dokedy

Magistrát aktuálne nevie, dokedy bude útok pretrvávať ani kedy budú všetky online služby mesta opäť dostupné v bežnom režime.

„Robíme však všetko pre to, aby bola prevádzka služieb obnovená v čo najkratšom čase. Zároveň komunikujeme a koordinujeme kroky s Národným bezpečnostným úradom, vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou CSIRT a poskytovateľom internetových služieb,“ podotkol Vallo.

Aj web DPB

V dôsledku výpadku systémov momentálne nefunguje napríklad aj úhrada parkovného v rámci mestského systému PAAS. Úhradu parkovného tak v regulovaných zónach PAAS v stredu do 16.00 hod. nekontrolovali.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) informoval, že útok ochromil aj jeho web. „Údaje a infraštruktúra DPB ohrozené neboli,“ podotkol bratislavský mestský dopravca.

