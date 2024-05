2. máj 2024 Lucia Lauková Zo Slovenska Zamestnanci zostali v ŠOKU: Prišli o STOVKY eur, ktoré mali na gastrokartách Mnohým Slovákom prepadli peniaze na gastrokartách. Spoločnosť, ktorá ich vydávala, nečakane zrušila činnosť.

Mnohí mali na gastrokartách aj stovky eur. Jedného dňa však zistili, že peniaze sú fuč. Reč je o vlastníkoch elektronických stravných kariet Callio.

Ako informuje RTVS, spoločnosť koncom februára ukončila svoju činnosť. Mnohí zamestnanci však o konci firmy netušili a nestihli si minúť svoje kredity.

Prišli o stovky eur

„Kartu Callio využívala aj mama Martina Harezníka – pani Marianna. Keďže nemala možnosť stravovať sa v okolí pracoviska, počas rokov sa jej na karte nazbierali príspevky na stravu v sume viac ako 800 eur. Keď v januári pri spoločnom nákupe v potravinách chceli zaplatiť Callio kartou, zistili, že na účte majú nulu,“ uvádza RTVS.

Ostali v šoku, pretože peniaze sa mali dať využiť ešte rok a pol po ich pripísaní na kartu. Prekvapená pri platení nákupu ostala aj pani Monika. Aj ona prišla o sumu, ktorú mala na karte. Išlo o viac ako 100 eur.

Peniaze im nevrátili

Na stránke spoločnosti aktuálne stojí len krátky oznam: „Vážení zákazníci, stránka Callio.eu je z dôvodu ukončenia služby nedostupná,“. Jej držitelia sa majú pre viac informácií obrátiť na spoločnosť GGFS.

Viacerí sa pokúšali o reklamáciu, no neúspešne. "Spoločnosť GGFS ukončuje svoje aktivity v oblasti vydávania a akceptácie kariet Callio k 29. 2. 2024. Prostriedky pripísané na kartu Callio do 30. 11. 2023 majú platnosť do 31. 12. 2023. Prostriedky pripísané na kartu Callio od 1. 12. 2023 majú platnosť do 29. 2. 2024. Uvedená informácia o exspirácii je zverejnená na stránke www.callio.eu a v pravidlách používania karty,“ uvádza v odpovedi na reklamácie spoločnosť GGFS s.r.o.

„Zamietli túto reklamáciu s odôvodnením, že všetky informácie boli uvedené na webovej stránke. Mama ako klient, ako používateľ karty, si asi mala denno-denne sledovať, či sa podmienky náhodou neupravia v jej neprospech,“ povedal pre RTVS Harezník.

Kto pochybil?

Firma vraj dopredu informovala zamestnávateľov o postupnom „utlmovaní činnosti“. Konkrétny dátum sa však zamestnávatelia mohli dozvedieť len 15 dní pred samotnou zmenou podmienok, a to na webovej stránke. Zamestnávateľ mal ďalej o zmene podmienok informovať bývalých aj súčasných zamestnancov.

Kto pochybil, zrejme určí až súd. Užívatelia, ktorí o zmene nevedeli a o svoje peniaze prišli, môžu podľa RTVS žalovať bývalých zamestnávateľov, ale aj spoločnosť GGFS.

