29. júl 2023 Magazín Zarábate vo svojej profesii málo? Nová KALKULAČKA vyráta, KOĽKO dostanete v zahraničí Máte pocit, že zarábate málo a preto zvažujete odísť zo Slovenska? Pozrite si radšej vopred, v ktorej krajine vám ponúknu najvyšší plat a kde si radšej dávať pozor.

Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako by mohla byť vaša pracovná pozícia ohodnotená za hranicami Slovenska? Spoločnosť William Russella preto vymyslela online kalkulačku.

„Vyšší plat motivuje často ľudí k tomu, aby sa začali obzerať inde. Je možné, že ste už uvažovali, že sa preto presťahujete do zahraničia a zrejme ste už riešili to, ako veľmi by ste si takýmto krokom mohli finančne prilepšiť. No možno by ste na mieste prišli na to, že za rovnakú prácu, ktorú aktuálne robíte, by ste v zahraničí dostali podstatne menej, ako teraz,“ uvádza tamojšia spoločnosť na svojom webe. Spoločnosť William Russella preto spustila bezplatný porovnávač platov. Šikovná pomôcka vám vopred ukáže, koľko by ste zarobili za hranicami.

Kde najviac a najmenej?

Šikovný online nástroj mapuje 38 krajín, v ktorých platovo porovnáva vybrané profesije ako čašník, policajt, právnik, doktor, hasič, učiteľ, barman, pracovník bezpečnostnej služby, barista či napríklad zdravotná sestra. Kalkulačka mapuje okrem toho aj výšku nákladov na život v jednotlivých krajinách.

Ak si vyklikáte napríklad pracovnú pozíciu skladníka, zistíte, že najvyššiu ponuku by dostal záujemca o prácu vo Švajčiarsku, kde by za mesiac zarobil priemerne 5 289 eur (ročne 63 468 eur).

Ak by sa rozhodol pracovať v Turecku, mesačne by si prilepšil len niečo cez 400 eur. Rozmýšľate tiež nad prácou v zahraničí? V rozhodovaní vám môže pomôcť spomínaná kalkulačka, nájdete ju po tomto prekliku.

