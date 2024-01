5. január 2024 Krimi Českom otriasla BRUTÁLNA vražda! Dobodal šialenec chlapca kvôli jedinej cigarete? Česko sa spamätáva z ďalšej brutálnej vraždy. Priamo na stanici muž kuchynským nožom dobodal 14-ročného chlapca.

Na železničnej stanici v Hradci Králové prišiel o život iba 14-ročný chlapec. Ten sa mal dostať do potýčky s 32-ročným mužom.

Pomôcť mu nedokázali

Muž na chlapca vytiahol kuchynský nôž a dobodal ho priamo na vlakovej stanici. Bohužiaľ, chlapec zraneniam na mieste podľahol.

„Chlapec ležal pri koľajach, kričal bolesťou tak, že to bolo počuť aj sto metrov ďaleko. Už pri ňom boli pracovníci stanice a poskytovali mu prvú pomoc,“ povedal pre idnes.cz jeden zo strojvodcov.

Čo predchádzalo útoku?

Medzi miestnymi sa má šuškať, že chlapec odmietol dať 32-ročnému mužovi s prezývkou Orion cigaretu. Podľa portálu ide údajne o „známu firmu“, pričom trpí schizofréniou a má byť aj užívateľom tvrdých drog.

„Stalo sa to na treťom nástupišti. Orion chcel od chlapca cigaretu, on ho poslal do p…, tak mu dal šesť bodných rán a chlapec na konci nástupištia vykrvácal,“ povedal miestny bezdomovec, ktorý prespáva neďaleko miesta nešťastia.

Vraha už chytili

Do pátrania po vrahovi nasadili desiatky policajtov. Netrvalo dlho a po hodine muža, ktorý zavraždil 14-ročného chlapca, polícia chytila.

„Obvinenému mužovi hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov alebo trest výnimočný,“ informovala po zadržaní páchateľa polícia.

Rodina tvrdí, že chlapec sa s útočníkom poznal. „Nebral tvrdé drogy, fajčil iba trávu, ale myslím, že spolu mali nejaké kšefty, preto sa tu medzi koľajami včera zišli,“ povedal pre idnes.cz bratranec zavraždeného chlapca.

