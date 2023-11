Zdroj: Unsplash.com Chcete získať prácu SNOV? Počas pohovoru nikdy nevyslovujte týchto 7 viet! Neuspeli ste na pohovore alebo máte jeden pred sebou? Premeňte svoju šancu na úspech. 19. november 2023 Magazín

Chystáte sa na pracovný pohovor alebo sa obzeráte po novej práci? Aj keď máte dostatok skúseností a zvolili ste vhodné reprezentatívne firemné oblečenie, môžete pohorieť na niektorých odpovediach.

Ak chcete získať vysnívanú prácu, pozrite sa nižšie a nikdy sa s personalistom takto nerozprávajte.

1. Môj šéf bol… tyran

Je vysoko pravdepodobné, že počas pohovoru dostanete otázky typu: „Prečo si hľadáte novú prácu?“ alebo „Čo sa vám nepáčilo na vašej predchádzajúcej pozícii?“. Nikdy neodvádzajte pozornosť negatívnym smerom. Ukážte svoju profesionálnosť bez ohľadu na aktuálnu situáciu v ktorej sa práve nachádzate.

Príklad správnej odpovede: „Aj keď sa skutočne snažím uplatniť svoje zručnosti a schopnosti na pozícii XZ, tak môj súčasný zamestnávateľ mi nedokáže vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj.“

2. Neviem odpovedať

Personalista vás môže zaskočiť otázkou, na ktorú nebudete vedieť ihneď zareagovať. Napriek tomu viete aj v takejto pozícii vyťažiť viac. „Môže to byť skvelá príležitosť ukázať svoje kritické myslenie, dokázať ako viete riešiť problémy,“ píše Indeed. Nezľaknite sa, vyžiadajte si čas na rozmyslenie alebo požiadajte personalistu o ďalšie doplňujúce informácie, ktoré potrebujete k odpovedi.

Príklad správnej odpovede: „To je naozaj skvelá otázka. Ak by vám to neprekážalo, rád/a by som si odpoveď rozmyslel/a.“

3. Diskusie o výhodách

Na pohovore máte zamestnávateľovi dokázať, prečo práve vy ste pre neho tým najvhodnejším kandidátom a prečo by vás mal uprednostniť pred ostatnými uchádzačmi.

Nezačínajte ihneď rozhovor o plate, výhodách či dovolenke. Tieto otázky spomeňte na konci rozhovoru.

Príklad správnej odpovede: „Teším sa na ďalšie informácie o výhodách a pracovných benefitoch.“

