Chlpatý lupič kradol v pekárni: Medveď si pochutil na desiatkach KOLÁČIKOV

Pekáreň v americkom štáte Connecticut „zažila“ v stredu nevšedného návštevníka, keď jej do garáže vtrhol medveď baribal. Po tom, čo vydesení zamestnanci ušli, medveď zožral 60 koláčov cupcake a vychádzkovým krokom spokojne odišiel, informovala agentúra AP v sobotu.

Majiteľka podniku Miriam Stephensová na Instagrame napísala, že začula intenzívny krik svojej zamestnankyne. Tá sa snažila šelmu odstrašiť hlukom.

Medveď sa dal trikrát na ústup, no zakaždým sa vrátil späť. Nakoniec sa na ženu rozbehol a ona z garáže utiekla.

Na záznamoch z bezpečnostných kamier je vidno, že sa zamestnanci pekárne snažili medveďa odplašiť, no nakoniec pred baribalom utiekli. Nepozvaný návštevník sa zmocnil krabice cupcakes, ktorú odtiahol z garáže na parkovisko a tam zožral 60 koláčov. Odišiel až po tom, keď ho pekári „vytrúbili“ automobilovým klaksónom.

Kým do pekárne dorazila policajná hliadka a príslušníci úradu ochrany životného prostredia, štvornohý zlodej bol preč.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

SILLY OL' BEAR .. knows what's good! Check out this guy strolling into Taste by Spellbound in #Avon to snag some yummy cupcakes for a parking lot treat.🧁🧁 Join us now on @WTNH! pic.twitter.com/MQ7JawSSso