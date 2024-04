27. apríl 2024 Magazín MRAZIVÁ predpoveď Baby Vangy: „Veľká krajina“ bude testovať biologické zbrane a... Najznámejšia veštkyňa všetkých čias predpovedala ľudstvu temný rok. Ak by sa jej slová naplnili, svet by nebol to, čo predtým.

Nevidiacu bulharskú veštkyňu Babu Vangu, vlastným menom Vangelija Pandeva Dimitrova – Gušterova, netreba špeciálne predstavovať.

Najznámejšia jasnovidka sa spája s mnohými proroctvami. Tie, ktoré však spadajú do roka 2024, sú viac ako znepokojivé. „Baba Vanga poskytla niekoľko desivých predpovedí o možnom začiatku 3. svetovej vojny,“ informuje o tom Mirror.

Najprv teroristické útoky

Európa môže tento rok zaznamenať zvýšený počet teroristických činov, zatiaľ čo „veľká krajina“ sa môže v nadchádzajúcich rokoch pustiť do testovania biologických zbraní. Tie by mohli byť použité ako pri útokoch, tak pri testoch. „Jej proroctvá na rok 2024 naznačujú, že širší konflikt by mohol prameniť z pôvodnej bitky medzi Izraelom a Hamasom, ktorý sa rozpútal 7. októbra 2023,“ informuje tamojší portál. Rok 2024 nevidí „v čiernom“ len jasnovidka Baba Vanga, ale aj francúzsky lekár a astrológ Michel de Nostradame.

Predpovedá námornú vojnu sústredenú okolo „červeného protivníka“.

Nový konflikt na obzore?

Niektorí sa domnievajú, že proroctvo je odkazom na napätú situáciou medzi Čínou a Taiwanom. „Obavy vyvolávajú aj nedávne požiare na lodných trasách v Červenom mori,“ pripomína portál. Tak či onak, tento rok má byť podľa slov veštkyne dramatický aj v inom smere: Svet má bojovať s vážnymi globálnymi dôsledkami, katastrofálnym klimatickým udalosťami a kybernetickými útokmi.

Zdroj: Dnes24.sk