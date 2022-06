Zdroj: Shutterstock.com/Alexander Raths Čo by nemalo chýbať na dobrej gril párty? Nastávajúce letné obdobie sa neodmysliteľne spája aj s grilovacou sezónou. Či už plánujete malé posedenie na záhrade, alebo veľkú barbecue párty, potrebujete základné vybavenie, s ktorým pripravíte niekoľko lahodných pokrmov. 4. jún 2022 Tlačové správy

4. jún 2022 Tlačové správy Čo by nemalo chýbať na dobrej gril párty? Nastávajúce letné obdobie sa neodmysliteľne spája aj s grilovacou sezónou. Či už plánujete malé posedenie na záhrade, alebo veľkú barbecue párty, potrebujete základné vybavenie, s ktorým pripravíte niekoľko lahodných pokrmov.

Čo by nemalo chýbať na grilovačke? Na aké praktické nástroje by ste nemali zabudnúť?

Základná esencia barbecue párty: Gril

Je zrejmé, že bez samotného grilu by sa grilovačka nezaobišla. Ak máte v pláne zaobstarať nový, kvalitný gril, mali by ste si spraviť základný prehľad o všetkých dostupných možnostiach. Vo všeobecnosti existuje niekoľko typov grilu, v závislosti od druhu paliva, materiálu, spôsobe údržby či cenového rozhrania. Princíp jednej z najobľúbenejších kategórií grilov funguje na drevené uhlie. S týmto grilom dosiahnete výraznú dymovú vôňu a chuť. V porovnaní s ostatnými druhmi je cenovo nenáročnejší a má nižšiu hmotnosť. Aké najznámejšie grily na drevené uhlie máte k dispozícií?

Bezdymové

Kotlové

Vodné

S udiarňou a iné

Ďalší typ grilu, ktorý dodá pozemku nádych luxusu, je gril na plyn. Tieto robustné a pritom elegantné zariadenia využívajú pre svoj chod plyn z propán-butánových fliaš – teplota sa tak dá regulovať podľa preferencií používateľa. Niektoré z nich majú aj bočný varič na prípravu príloh a omáčok. Ak počas grilovania nechcete mať starosti s odpadovým popolom alebo dymom, môžete vyskúšať elektrický gril. Medzi jeho charakteristické vlastnosti patrí nenáročná údržba, grilovacie plochy z nepriľnavého materiálu, jednoduché ovládanie a bezpečná prevádzka vďaka tepelnej poistke.

Ktoré grilovacie príslušenstvo je niekedy nevyhnutné?

Hoci sa niektorí ľudia nazdávajú, že zaobstaranie grilovacích pomôcok na barbecue párty je zbytočný výdavok, v skutočnosti to nie je celkom tak. Špecifické príslušenstvo nielen, že uľahčuje celý proces grilovania, ale spĺňa aj faktor bezpečnosti. Pokiaľ investujete do solídnej sady náradia, vydrží vám roky. Komponenty vyrobené z odolného materiálu, ako je napríklad nerezová oceľ, nepodliehajú korózii, pri vyšších teplotách udržia svoj tvar a neuvoľňujú do jedla žiadne nebezpečné látky. Uistite sa, že vo vašej „grilovacej výzbroji“ nechýba obracačka, kliešte, porciovací nôž, či dvojhrotová vidlička. Hodiť sa bude aj čistiaca drôtená kefa a samozrejme nezabudnite na uhlie do grilu!

Jedlo je lepšie vďaka maličkostiam: Myslite na detaily!

K dobrej grilovacej párty neodmysliteľne patria aj osviežujúce nápoje. V horúcich letných dňoch je najdôležitejšou tekutinou čistá voda, aby každý zostal hydratovaný. Nápojový lístok však môžete rozšíriť o rôzne sýtené a ochutené minerálky, džúsy, či džbán domácej limonády. Radi experimentujete? Predveďte hosťom svoje barmanské zručnosti a zostavte lístok z niekoľkých jednoduchých miešaných koktailov.

Ako správny šéfkuchár by ste mali myslieť aj na omáčky k jedlu. Na trhu je k dispozícii veľa skvelých grilovacích omáčok, no možno si budete chcieť pripraviť vlastnú. Väčšina receptov na omáčky nie je komplikovaná a dokáže povzniesť chuť mäsa na vyššiu úroveň:

BBQ (barbecue) omáčka

Hamburgerová omáčka

Chilli omáčka

Cesnakový dip

Salsa a iné

Pre čo najvyššiu spokojnosť všetkých účastníkov posedenia nezabudnite na základný stolový riad. Zaobstarajte jednorazové taniere a príbory, ktoré neskôr uľahčia upratovanie – stačí ich vyhodiť do separovaného koša. Ak chcete byť šetrní k životnému prostrediu, vyberte si opakovane použiteľné potreby na prestieranie.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: mall.sk