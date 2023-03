PANIKA z dodávky, do ktorej lákajú deti na sladkosti: Školy poslali ZÚFALÝM rodičom odkaz!

Biele či čierne auto s nebezpečnými ľuďmi, ktorí lákajú školákov na cukríky a hroziace únosy detí. Túto opakujúcu sa tému si pamätajú z detstva aj dnešní päťdesiatnici.

Objavila sa aj pred pár dňami, informácie prišli najprv z Miloslavova, kde ich uverejnil obecný úrad na svojom webe. Neskôr sa rôzne podobné správy začali šíriť aj z rôznych častí Bratislavy.

Chlapec v Alžbetinom Dvore (časť Miloslavova) mal zažiť mimoriadne nepríjemnú skúsenosť. Situáciu podľa správy obecného úradu zachytila aj kamera. Podvečer dvaja neznámi ľudia mali osloviť z bielej dodávky žiaka základnej školy, núkať mu sladkosti a chceli ho nalákať do auta. Všetko sa stalo 1. marca 2023.

Spomínané informácie okamžite spustili zdieľanie tohto upozornenia na sociálnych sieťach v blízkom aj širšom okolí Miloslavova. A objavili sa aj opisy ďalších stretnutí detí s bielou dodávkou.

„Prosíme vás, poučte deti, aby v žiadnom prípade nekomunikovali s cudzími ľuďmi a nenastupovali do žiadneho neznámeho motorového vozidla. Odporúčame, aby deti chodili domov v skupinkách,“ píšu zo školy v odkaze, ktorý si celý môžete pozrieť v galérii.

Na túto tému nás kontaktovala aj čitateľka Martina z hlavného mesta. „Reagujem na váš článok o lákani detí do bielej dodavky. V utorok 28.2. moja mamina kočíkovala moju skoro ročnú dcéru v blízkosti Slavína na ulici Stará vinárska a údajne okolo nej prešla dvakrát biela dodávka. Raz pribrzdila a zvláštne si z nej premeriavali kočík aj maminu. Na okolí nebol nikto!“ napísala nám preľaknutá mamička Martina.

„Možno je to hlúposť a zbytočná panika, ale radšej aj vás informujem. Na danom mieste sú na domoch určite kamery, ak by to niekomu v pátraní po dodávke pomohlo. Mala vraj bratislavskú ŠPZ a sedeli v nej dvaja muži,“ dodala.