16. december 2023 Magazín Darčeky podľa ZNAMENIA zverokruhu: TÝMTO môžete potešiť pod stromčekom! Skúste vybrať darček podľa znamenia zverokruhu. Toto sú horúce tipy astrológov.

Vianoce sú už za dverami a vy ešte nemáte darček? Neviete, čím obdarovať svojho blízkeho či milovaného človeka? Skúste mu vybrať niečo zaujímavé podľa znamenia zverokruhu.

1) Baran

Predstaviteľ tohto temperamentného znamenia miluje darčeky, ale oveľa viac si vychutnáva všetko, čo tomu kroku predchádza. Má rád sviatočné chvíle, pohodu a pekne zabalené pozornosti. Možno si to neuvedomujete, ale vkusne zabaleným darom vie, že ste si dali záležať. Siahnite po škatuliach rôznych tvarov, veľkostí a farebných obalov, najlepšie v červenej a zlatej – pre ohnivé znamenie je to totiž najlepšia kombinácia.

Čím potešiť Barana? Vložte do obálky vstupenku na športové podujatie alebo koncert. Výborným darčekom sú aj hodinky, pretože často stráca pojem o čase. No poteší ho aj športové vybavenie a čokoľvek, čo sa spája s autom, motorkou alebo bicyklom. Baran miluje adrenalín, poteší ho jazda v nadupanom športiaku či výlet v teplovzdušnom balóne.

2) Býk

Miluje pekné veci a je zaťažený na peniaze. O kom je reč? No predsa o materialistickom Býkovi. V prípade tohto znamenia sa netrafíte vôbec vedľa, ak sa budete zameriavať na kvalitné či praktické veci. „Sú považovaní za majstrov vo všetkom, čo súvisí s majetkom a zmyselnosťou. Venuša, ktorá vládne tomuto znameniu, ich robí dosť náročnými. No nie všetko sa dotýka otázky peňazí. Aj keď toto gesto oceňujú, Venuša vládne umeniu, hudbe a najlepším vôňam,“ píše The Minds Journal.

Zamerajte sa na šperky a doplnky, kvalitné parfumy alebo vonné sviečky. Druhé znamenie zverokruhu sa taktiež poteší kvalitnej peňaženke, kabelke či praktickým pomocníkom do kuchyne.

