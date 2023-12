10. december 2023 Magazín Rozchod NEMUSÍ znamenať vždy koniec: Tieto znamenia zverokruhu vám urobia PEKLO zo života! Vraví sa, že od lásky je len krôčik k nenávisti. Astrológovia veria, že existujú znamenia, ktoré sú k tomu náchylnejšie ako tie ostatné. Tieto znamenia zverokruhu vám nedovolia vydýchnuť.

Rozchody bolia a preto mnohé rozídené dvojice potrebujú dostatok času na načerpanie energie a ujasnenie priorít. No potom existujú ex partneri, čo nedokážu odpustiť a pohnúť sa v živote ďalej.

„Niektorí ľudia poznajú len jediný spôsob, ako sa po bolestivom rozchode cítiť spokojne. Docielia to len vtedy, ak prinútia svojho ex cítiť sa rovnako zle,“ píše Your Tango.

Je rovná pätica znamení zverokruhu, ktorá vám nedá pokoj ani dlho po rozchode.

1. Škorpión (23. 10. – 21. 11.)

Je prirodzene horkokrvný, vie však spomaliť a až potom bodať ostrým koncom. „Lásku k niekomu dokáže rýchlo zmeniť na zúrivosť a myšlienky premeniť na pomstu. Škorpión je však prefíkaný a vie, že ak si počká na pomstu a pristihne svojho bývalého nevedomého, bude to pre neho uspokojivejšia odplata,“ píše Your Tango.

Mnohí z nich sa začnú utvrdzovať v tom, že ich vzťah bolo len o klamstve, čo ich nenechá chladných. Škorpióna z toho drásavého rozpoloženia len tak nevykúpi ani nová láska. Nepatrí medzi tých, čo zabúda a odpúšťa.

