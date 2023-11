Zdroj: pixabay.com Stavajú vzdušné zámky a sú nespoľahliví: Týmto ZNAMENIAM zverokruhu by ste nemali dôverovať! Medzi nami sú ľudia, ktorí vám nasľubujú hory-doly, ale na viac sa už nezmôžu. Na tieto znamenia zverokruhu si preto dávajte radšej pozor. 25. november 2023 Magazín

25. november 2023 Magazín Stavajú vzdušné zámky a sú nespoľahliví: Týmto ZNAMENIAM zverokruhu by ste nemali dôverovať! Medzi nami sú ľudia, ktorí vám nasľubujú hory-doly, ale na viac sa už nezmôžu. Na tieto znamenia zverokruhu si preto dávajte radšej pozor.

Existujú ľudia, na ktorých sa môžete spoľahnúť aj v hodine dvanástej, no potom je tu skupina tých, čo rozdávajú naokolo len prázdne sľuby a stavajú vzdušné zámky. Prečo nedokážu držať slovo? Astrológovia veria, že môžu za to najmä hviezdy.

Podľa astrológov existujú znamenia zverokruhu, ktoré sú na špici nespoľahlivosti. Poznáte všetky?

1. Blíženci

Aj keď Blíženci dajú slovo, vnútorne zvádzajú boj. „Chcú dodržať sľuby, ktoré dali. Ich dualistický charakter im však bráni držať sa jednotnej stratégie. Preto vám Blíženci dávajú prázdne sľuby bez toho, aby sa zamysleli nad tým, či ich môžu skutočne dodržať,“ píše Astrotalk. Nerobia to naschvál alebo z vypočítavosti, každá úloha má pre nich nejasný koniec.

2. Škorpión

Predstavitelia tohto znamenia sú pohostinní a prajní a preto prikývnu takmer na všetko. Nepremýšľajú a dajú hneď slovo. Nechcú vás sklamať, dávajú sľuby, ktoré nie je jednoduché dodržať. Škorpióni toho nasľubujú skutočne veľa. Sú to rodení tajnostkári – a preto nie je ľahké zistiť, či vôbec dodržali svoje slovo alebo sa o to vôbec snažili.

3. Strelec

„Nikdy sa nespoliehajte na to, že Strelec vynaloží priveľa úsilia na dodržanie sľubu alebo že dodrží záväzok. Sú na to príliš nezodpovední. Navyše rýchlo zabudnú na to, čo vám vôbec sľúbili,“ pripomína Astrotalk.

Ak chcete dostať Strelca pod kontrolu, pozorne sledujte jeho reakcie. Strelca totiž zaujíma hlavne to, čo práve potrebuje a to má prednosť aj pred dodržaním samotného sľubu. Ak ide o lásku, jeho náklonnosť si musíte získať. Ak dokážete kráčať po jeho neistej ceste, je možné, že ho usmerníte správnym smerom. Je to však dlhá a neistá cesta.

Ktoré posledné dve znamenia sa držia skôr fráz ako činov? Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk