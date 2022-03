Do Prahy priviezli osemnásťmesačné dievčatko z Ukrajiny: Má ťažké popáleniny

Do Českej republiky sa podarilo evakuovať len 18-mesačné dievčatko z Ukrajiny. Utrpela popáleniny na 60 % tela.

Osemnásťmesačné ukrajinské dievčatko s ťažkými popáleninami evakuovali z Ukrajiny a v sobotu priviezli do Prahy na liečbu, informovalo české ministerstvo vnútra.

V správe ho citovala aj tlačová agentúra DPA. Na Ukrajinu stále útočí Rusko, preto nebolo možné poskytnúť dieťaťu zdravotnú starostlivosť vo vlasti.

České úrady dodali Ukrajine ďalšiu pomoc, v rámci ktorej darovali šesť vozidiel pražskej pohotovostnej služby a šesť požiarnych vozidiel českej hasičskej záchrannej služby.

„Sme veľmi šťastní, že sme poslali tieto vozidlá tam, kde ich najviac potrebujú,“ napísal na Twitteri hovorca záchranných služieb.

Ide o prvý prevoz takto popáleného človeka do Európskej únie od začiatku bojov na Ukrajine, informoval portál Novinky.cz s odvolaním sa na sobotňajší tvít ministerstva vnútra.

