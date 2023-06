2 Galéria Zdroj: Facebook.com/Jaro Naď - minister obrany SR DOKALIČENÝ Naď: Pred dvomi rokoval celý ZAKRVAVENÝ, najnovšie si to odniesla ruka! FOTO Bývalý minister obrany Jaroslav Naď utrpel za posledné dva roky dve nepríjemné zranenia. Čo sa mu prihodilo? 4. jún 2023 han Politika

Dva roku späť, presnejšie v polovici júna roku 2021 odôvodnil Naď po príchode na rokovanie vlády svoju doráňanú tvár tým, že si zranenie privodil pri športe.

„Veľmi sa teším, že po covidovom období som sa mohol vrátiť k môjmu obľúbenému futbalu. Dnes to nedopadlo najlepšie, ale aj taký je šport,“*** napísal Jaroslav Naď na Facebooku.

Súboj s kolegom

Samozrejme, že okamžite sa po sociálnych sieťach začali šíriť rôzne názory o tom, ako Naď ku zraneniu došiel. Preto sa pred novinármi vyjadril k tejto situácii vo väčšej miere. „Hrávam futbal a pri nezavinenej zrážke so spoluhráčom som niekoľko metrov drel ihrisko. Stalo sa to v zápase ministerstva obrany s ministerstvom dopravy, keď som chcel ako obranca zabrániť súperovi skórovať, tak som sa zrazil s vlastným brankárom,“ vyjadril sa Naď, čo uviedol vtedy aj portál topky.sk.

„Keď vidíte, ako som dopadol ja, predstavte si, ako dopadol protivník,“ žartoval Naď.

Teraz iný šport

Niekdajší šéf rezortu obrany je znovu doráňaný. Tentoraz si to privodil pri bicyklovaní. „Nevadí, na podávanie rúk v kampani sa aj tak používa pravá,“ začal Naď na Facebooku svoj príspevok vtipne. „Stalo sa mi to pri bicyklovaní so synmi u nás v Hrubej Borši, ale predpokladám, že sa budú písať sci-fi scenáre, tak som zvedavý, ktorý bude najzaujímavejší,“ pokračoval v dobrej nálade Naď.

A pridal fotku s obviazanou ľavou rukou.

