Druhé ŠOKUJÚCE úmrtie! Zomrel aj ďalší muž, ktorý svedčil proti spoločnosti Boeing

Informovala o tom panarabská televízia al-Džažíra, ktorá sa odvolala na vyhlásenie rodiny, uvádza TASR. Dean pracoval v spoločnosti Spirit AeroSystems, ktorá bola dodávateľom komponentov pre firmu Boeing.

Pred časom Dean svedčil v súdnom spore proti akcionárom Spirit AeroSystems. Uviedol vtedy, že v roku 2022 zistil hrubé porušenia predpísaných postupov pri výrobe lietadla Boeing 737 MAX.

Podľa denníka The Seattle Times žil Dean v meste Wichita v štáte Kansas, kde sídli aj spoločnosť Spirit AeroSystems. Denník dodal, že Dean mal 45 rokov a viedol zdravý spôsob života.

Pred dvoma týždňami však navštívil lekára a sťažoval sa na problémy s dýchaním. Diagnostikovali mu zápal pľúc a závažnú bakteriálnu infekciu spôsobenú stafylokokom rezistentným na antibiotiká.

Dean bol najprv hospitalizovaný vo Wichite, potom ho urgentne vrtuľníkom prepravili na kliniku v Oklahome, kde okrem iného podstúpil procedúru umelej saturácie kyslíkom.

Spoločnosť Spirit AeroSystems sa ocitla pod drobnohľadom po tom, čo ňou vyrobený dverný panel v januári vypadol počas letu z lietadla 737 MAX 9. Tento incident týkajúci sa letu spoločnosti Alaska Airlines 1282 bol zatiaľ posledným zo série rôznych nehôd, ktoré vyvolali obavy z nedodržiavania bezpečnostných noriem v Boeingu.

Dean pritom nie je prvým whistleblowerom v kauze Boeing, ktorý náhle zomrel. Začiatkom marca bol totiž v štáte Južná Karolína nájdený mŕtvy bývalý manažér kontroly kvality spoločnosti Boeing John Barnett, ktorý tiež opakovane kritizoval nízke výrobné štandardy spoločnosti Boeing.

Telo 62-ročného Barnetta našli v aute na hotelovom parkovisku. Podľa polície v okrese Charleston zomrel na strelné zranenie, ktoré si sám spôsobil. Polícia doteraz nezverejnila výsledky vyšetrovania jeho smrti.

